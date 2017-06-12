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Xbox One X — цена и дата выхода бывшего Project Scorpio

Вот и стало известно финальное название Project Scorpio — Xbox One X. А вместе с названием у Xbox One X появилась официально объявленная цена, дата выхода и... взятая напрямую у Xbox One нехватка эксклюзивов.

Но давайте по порядку. Дата выхода Xbox One X — 7 ноября. Если она кажется вам знакомой, то причина тому проста: в тот же день выходит экшен Crackdown 3, о котором мы написали новостью ниже. Более того, одновременно с прокаченной консолью в продажу поступит и Super Lucky’s Tale — порт платформера Lucky’s Tale, чьей главной фишкой до сего момента была заточенность под VR-шлемы.

Цена Xbox One X — 500 долларов, ровно как и обещал Джефф Килли несколько часов назад. Но вас, разумеется, сильнее интересует цена системы в России. Что ж, она нам тоже известна: 40 тысяч рублей. Чем только не приходится жертвовать ради истинного 4K-гейминга...

Что до нехватки эксклюзивов, то тут всё понятно: Xbox One X, подобно PS4 Pro до неё, будет работать с абсолютно той же базой игр, что и основная версия консоли — просто запускать их она сможет с лучшим разрешением, fps, текстурками и так далее. Беда скорее в том, что у базовой Xbox One с уникальными проектами тоже проблемы — на конференции показали множество временных консольных эксклюзивов, но вот самостоятельных разработок, профинансированных Microsoft для продвижения своих платформ, почти не было. Но наши мысли об этом мы уже высказали по ходу трансляции и в записанном сразу после подкасте, так что не будем повторяться.

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 8 апреляMicrosoft раскрыла характеристики Project Scorpio 11 июняПредположительная цена Project Scorpio и скидка на Xbox One S 12 июняE3 2017 — конференция Microsoft и обсуждение в прямом эфире
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