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Предположительная цена Project Scorpio и скидка на Xbox One S

Известный журналист Джефф Килли решил присоединиться к популярному развлечению «Раструби о секретном анонсе до конференции» и рассказал о цене Project Scorpio. Если верить ему, то прокачанная версия Xbox One, заточенная под вывод игр в разрешении 4K, будет стоить $ 500. При этом он уточнил, что Microsoft может поменять что-нибудь в последнюю минуту, но в остальном Килли полностью уверен в достоверности своих источников.

Впрочем, пока это всё равно лишь слух, пусть и поступивший от заслуживающего доверие инсайдера. А вот снижение цены на Xbox One S — свершившийся факт. Бандлы с 500 Гб на борту теперь стоят $ 250 (или 23000 рублей), а бандлы с 1 Тб — $ 300 (или 26000). На постоянной ли основе снижена цена, или эта скидка продлится лишь несколько недель — непонятно.

К слову, цену на PS4 тоже снизили до $ 250 на время E3.

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