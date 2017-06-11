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Первоисточники: www.animenewsnetwork.comwww.moetron.com Прямая ссылка на новость:

«Путешествие Кино» — авторы

Официальный сайт нового телевизионного сериала по ранобэ Кеичи Зигзавы «Путешествие Кино» (Kino no Tabi) раскрыл приблизительную дату выхода сериала (осенний сезон этого года), а также авторский состав.

Авторы
Режиссёр Томохиса Тагучи «Персона 4: Золото», «Две звезды Оммёдзи»
Сценарист Юкие Сугавара «Верховный владыка», «Необычное в магической школе»
Дизайнер персонажей Рёко Амисаки «Упражняемся с Хинако», «Данганронпа 3: Будущее»
Студия Lerche

История рассказывает о путешествии девушки Кино по вымышленному миру, напоминающему Европу начала ХХ века. Государства этого мира практически не взаимодействуют друг с другом и находятся на разном уровне развития: где-то позднее средневековье, где-то только что изобрели паровой двигатель, а где-то укротили гравитацию и создали искусственный интеллект. Одновременно с этим в мире присутствуют сказочные элементы вроде говорящих животных. Кино в компании со своим говорящим мотоциклом Гермесом странствует от одного государства к другому, изучая различные культуры и народы, нигде не задерживаясь более чем на три дня.

Заглавную героиню будет озвучивать Аои Юки (Мадока Канаме в «Волшебнице Мадоке Магике», Таня Дегурачёфф в «Военной хронике маленькой девочки»), а Гермеса — Сома Сайто (Тацуми в «Убийца Акаме», Адлет Майер в «Героях шести цветов»).

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Путешествие Кино (Kino no Tabi - the Beautiful World- the Animated Series)
 22 мартаНовая экранизация ранобе «Путешествие Кино» не за горами
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