Новости сериалов — лучшее за неделю

- Tomorrow Studios и сценарист фильма «Тор: Рагнарёк» возьмутся за «Ковбоя Бибопа» — культовое аниме превратят в игровой сериал.
- Freeform готовит собственные «Отбросы» — американский канал снимет собственную версию британской фантастической драмеди.
- FOX закрыл сериал «24 часа: Наследие» на первом сезоне — однако телеканал не спешит прощаться с франчайзом.
- «Охота на Унабомбера» — трейлер криминальной драмы с Полом Беттани и Сэмом Уортингтоном — сериал стартует на канале History 1 августа.
- Натан Филлион, Тони Хейл и Люси Панч пополнили кастинг-лист сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» — второй сезон экранизации расширяет актёрский состав.
- Сериал Брюса Ли «Воин» отправлен в производство — создателем проекта выступает Джастин Лин.
- «Кайфоломы» — трейлер третьего сезона — фантастический боевик вернётся в эфир 30 июня.
- Дженнифер Коннелли сыграет в пилоте сериала «Сквозь снег» — актриса перевоплотится в пассажирку первого класса.
- «Цыганка» — трейлер психологического триллера с Наоми Уоттс — десятисерийный первый сезон выходит на экраны 30 июня.
- «Уилл» — второй трейлер — костюмированная драма о юном Шекспире стартует на канале TNT 10 июля.