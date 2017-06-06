«Охота на Унабомбера» — трейлер криминальной драмы с Полом Беттани и Сэмом Уортингтоном

Криминальная драма «Охота на Унабомбера», первоначально носившая имя «Манифест», обзавелась полноценным трейлером и датой премьеры — сериал стартует на кабельном канале Discovery 1 августа.

Проект в жанре антологии расскажет о поимке специалистами ФБР знаменитых преступников современности. В первом сезоне речь пойдёт о рассылавшем по почте самодельные бомбы Теодоре Качинском по прозвищу Унабомбер (Пол Беттани) и офицере ФБР Джиме Фицджеральде (Сэм Уортингтон) — специалисте по лингвистике, чьи передовые методы сбора данных помогли схватить преступника после двадцати лет бесплодных поисков. Фицджеральд предположил, что ключ к поимке неуловимого террориста может найтись в языке написанного Качинским «Манифеста», где преступник подробно изложил свои планы борьбы с ущемлением человеческих свобод в современном мире.

Наряду с Беттани и Уортингтоном в сериале снимаются Крис Нот, Киша Касл-Хьюз, Марк Дюпласс, Джереми Бобб, Линн Коллинз, Катя Херберс, Брайан Ф. О’Бирн и другие.

Режиссёром и шоураннером сериала числится Грег Яйтанс («Банши»). Сценарий написал Эндрю Содроски. Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Кевином Спейси, Дэной Брунетти, Джоном Голдвином и Троем Сирером.