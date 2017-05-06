Дата проведения E3 2017 приближается. Издательства начали публиковать первую информацию о своих планах, инсайдеры и тролли — выбрасывать слухи о грядущих анонсах. И в этом есть смысл (ну, во всём, кроме троллинга): выставка E3 — мероприятие важное, и готовиться к нему лучше заранее. В чём этот пост и призван будет помочь.

Итак. Даты проведения E3 2017 — 10-15 июня. Вернее, нет, не так: технически датами проведения E3 2017 считаются лишь три дня — 13-15 июня, ведь именно тогда будет работать сама выставка, а люди будут ходить от будки к будке, стоять в очередях и лично наслаждаться демоверсиями грядущих блокбастеров. При этом даже гражданам вроде нас, которым в Лос-Анджелес попасть не светит, в эти дни будет чем заняться, ведь именно тогда разработчики начнут гулять по будкам журналистов и устраивать продолжительные геймплейные демонстрации с ответами на вопросы.

И всё-таки самая интересная часть E3 пройдёт раньше: с 10 по 12 июня. Именно тогда платформодержатели и другие крупные издательства будут проводить свои конференции, именно тогда на нас обрушатся наиболее зрелищные трейлеры и интересные анонсы, именно тогда игровой раздел будет безостановочно клепать подкасты (не исключено даже, что в этот раз мы изменим своей привычке и начнём-таки комментировать происходящее в прямом эфире).

И вот что нам известно о датах и времени проведения конференций E3 2017 (время московское):

10 июня, 22:00 — Electronic Arts (Twitch-канал)

11 июня, ??:?? — Конференция Bethesda (Twitch-канал)

12 июня, 00:00 — Конференция Microsoft (Twitch-канал, Xbox.com)

12 июня, 20:00 — PC Gaming Show (Сайт)

13 июня, 04:00 — Конференция Sony (Twitch-канал)

Время проведения конференции Ubisoft и трансляции Nintendo Direct пока не объявлено. Activision, Oculus и другие издательства подобных презентаций устраивать не будут.

Что ещё нам известно? Microsoft покажет, как выглядит Project Scorpio и попробует нам его продать. Bethesda прочитает лекцию на тему «Как быть мудаками, судящимися со всеми из-за отдельных английских слов, но при этом не растерять уважение публики» (на самом деле нет). EA просто обязана показать новые проекты во вселенной «Звёздных войн», а также долгожданный новый ip от основной команды BioWare. PC Gaming Show обещают посвятить VR-технологиям и киберспорту, так что у презентации есть все шансы оказаться даже более невыносимой, чем в прошлые разы. Ну а Sony наверняка воскресит как минимум одну любимую фанатами серию. И, возможно, не прекратит поддержку PlayStation VR.