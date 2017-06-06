Guardians of the Galaxy: Episode 2 - Under Pressure — трейлер и дата выхода

Трейлер второго эпизода «Стражей галактики» от Telltale пытается убедить заглянувшую на огонёк публику, что в сериале всё-таки проклюнется и юмор, и разветвлённое повествование. Но вот верится им как-то с трудом. Всё-таки первый эпизод впечатлил «Трёх дебилов» настолько, что они оформили рефанд в прямом эфире, и даже настроенный несколько более позитивно обозреватель Михаил Александров оценил его всего лишь на стерильно. Это вам не Tales from the Borderlands, короче.

Но ждёт его кто-то, или нет, а Guardians of the Galaxy: Episode 2 - Under Pressure выйдет 6 июня. То есть, технически, уже сегодня.