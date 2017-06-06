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Guardians of the Galaxy: Episode 2 - Under Pressure — трейлер и дата выхода

Трейлер второго эпизода «Стражей галактики» от Telltale пытается убедить заглянувшую на огонёк публику, что в сериале всё-таки проклюнется и юмор, и разветвлённое повествование. Но вот верится им как-то с трудом. Всё-таки первый эпизод впечатлил «Трёх дебилов» настолько, что они оформили рефанд в прямом эфире, и даже настроенный несколько более позитивно обозреватель Михаил Александров оценил его всего лишь на стерильно. Это вам не Tales from the Borderlands, короче.

Но ждёт его кто-то, или нет, а Guardians of the Galaxy: Episode 2 - Under Pressure выйдет 6 июня. То есть, технически, уже сегодня.

 
 
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Видео Guardians of the Galaxy: Episode 1 - Tangled Up in Blue (Android, iOS, PC, PlayStation 4, Xbox One) Guardians of the Galaxy: Episode 2 - Under Pressure (Android, iOS, Mac, PC, PlayStation 4, Xbox One)
 3 маяТри дебила играют в Guardians of the Galaxy: The Telltale Series 9 маяРецензия и отзывы на игру Guardians of the Galaxy: Episode 1 - Tangled Up in Blue
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