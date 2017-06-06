Monument Valley 2 — анонс и релизный трейлер

Всё-таки неожиданные релизы — это приятно. Наблюдать за всевозможными сливами информации тоже забавно, спору нет, то вот когда об анонсе хорошей игры мало того, что не узнают заранее, так ещё и выходит она в тот же миг, когда о её существовании объявили — это совсем здорово. Жаль, конечно, что с крупными блокбастерами такое практически невероятно, но с сиквелами культовых инди-игр — почему бы и нет?

На прошедшей несколько часов назад презентации Apple анонсировали стильную головоломку Monument Valley 2 от студии ustwo Games. И игра незамедлительно поступила в продажу в App Store. Предполагается, что эксклюзивность проекта для iOS будет лишь временной, но сколько именно придётся ждать владельцам девайсов с Android — неизвестно.