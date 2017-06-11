«Созданное в Бездне» — второй трейлер и сэйю

Официальный сайт телевизионной экранизации манги «Созданное в Бездне» (Made in Abyss) представил второй трейлер, а также раскрыл список сэйю. Сам сериал стартует 7 июля.

Громадная система пещер, известная как Бездна, — единственное не исследованное людьми место. Никто в действительности не знает, насколько она глубока, внутри живут странные и удивительные существа и полно загадочных древних реликвий, неизвестных современному человеку. Много поколений глубины Бездны влекут искателей приключений. Тех, кто достаточно храбр, чтобы войти в её опасные ущелья, называют «расхитителями пещер». В Оосу — городе на границе с Бездной — живёт девочка-сирота по имени Рико, мечтающая стать такой же великой «расхитительницей пещер», как и её умершая мать, а ещё разгадать великую тайну Бездны. В один прекрасный день, исследуя тёмные глубины пещер, она находит маленького мальчика, который в действительности оказывается роботом.