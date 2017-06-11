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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Созданное в Бездне» — второй трейлер и сэйю

Официальный сайт телевизионной экранизации манги «Созданное в Бездне» (Made in Abyss) представил второй трейлер, а также раскрыл список сэйю. Сам сериал стартует 7 июля.

Сэйю
Рико Мию Томита Отако в «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан», Габриэль Тенма в «Габриэль бросает школу»
Регу Мария Исе Киллуа Золдик в «Охотнике x Охотнике», Лейнесия Эрхарт Ковен в «Логе горизонта»
Наначи Щиори Изава Маюми Ёщино в «Серебряной ложке», Аи Куноги в «Белой коробке»
Озен Саяка Охара Милли Эшфорд в «Коде Гиасс», Айрисвиль вон Айнзберн в «Судьбе: Ноль»
Марулк Аки Тоёсаки Юи Хирасава в «Кейон!», Медака Куроками в «Ящике Медаки»
Дзируо Тоищи Мурата Эитиро Маруо в «Детских шажочках», Щун Ибусаки в «Кухне Сомы»
Нут Муцуми Тамура Йона в «Ёрмунганде», Туссант Нещинбара в «Горизонте посреди пустоты»
Шигги Манами Нумакура Хибики Ганаха в «Идолмастере», Мамико Омае в «Звук! Эуфониум»
Киюи Манами Ханава
Райза Маая Сакамото Шики Рёги в «Границе пустоты», Мотоко Кусанаги в «Призраке в доспехах: Появление»

Авторы
Режиссёр Масаюки Кодзима «Монстр», «Тибетский мастиф»
Сценарист Хидеюки Курата «Прочти или умри», «Скитальцы»
Дизайнер персонажей Казучика Кисе «Триплексоголик», «Призрак в Доспехах: Появление»
Композитор Кевин Пенкин «Норн9», «Хуже пса»
Студия Kinema Citrus

Громадная система пещер, известная как Бездна, — единственное не исследованное людьми место. Никто в действительности не знает, насколько она глубока, внутри живут странные и удивительные существа и полно загадочных древних реликвий, неизвестных современному человеку. Много поколений глубины Бездны влекут искателей приключений. Тех, кто достаточно храбр, чтобы войти в её опасные ущелья, называют «расхитителями пещер». В Оосу — городе на границе с Бездной — живёт девочка-сирота по имени Рико, мечтающая стать такой же великой «расхитительницей пещер», как и её умершая мать, а ещё разгадать великую тайну Бездны. В один прекрасный день, исследуя тёмные глубины пещер, она находит маленького мальчика, который в действительности оказывается роботом.

 
 
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Видео Созданное в Бездне (Made in Abyss)
 31 марта«Созданное в Бездне» — авторы, сэйю, первый трейлер, промо-арт
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