«Созданное в Бездне» — второй трейлер и сэйю

Официальный сайт телевизионной экранизации манги «Созданное в Бездне» (Made in Abyss) представил второй трейлер, а также раскрыл список сэйю. Сам сериал стартует 7 июля.
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Сэйю
|Рико
|Мию Томита
|Отако в «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан», Габриэль Тенма в «Габриэль бросает школу»
|Регу
|Мария Исе
|Киллуа Золдик в «Охотнике x Охотнике», Лейнесия Эрхарт Ковен в «Логе горизонта»
|Наначи
|Щиори Изава
|Маюми Ёщино в «Серебряной ложке», Аи Куноги в «Белой коробке»
|Озен
|Саяка Охара
|Милли Эшфорд в «Коде Гиасс», Айрисвиль вон Айнзберн в «Судьбе: Ноль»
|Марулк
|Аки Тоёсаки
|Юи Хирасава в «Кейон!», Медака Куроками в «Ящике Медаки»
|Дзируо
|Тоищи Мурата
|Эитиро Маруо в «Детских шажочках», Щун Ибусаки в «Кухне Сомы»
|Нут
|Муцуми Тамура
|Йона в «Ёрмунганде», Туссант Нещинбара в «Горизонте посреди пустоты»
|Шигги
|Манами Нумакура
|Хибики Ганаха в «Идолмастере», Мамико Омае в «Звук! Эуфониум»
|Киюи
|Манами Ханава
|Райза
|Маая Сакамото
|Шики Рёги в «Границе пустоты», Мотоко Кусанаги в «Призраке в доспехах: Появление»
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Авторы
|Режиссёр
|Масаюки Кодзима
|«Монстр», «Тибетский мастиф»
|Сценарист
|Хидеюки Курата
|«Прочти или умри», «Скитальцы»
|Дизайнер персонажей
|Казучика Кисе
|«Триплексоголик», «Призрак в Доспехах: Появление»
|Композитор
|Кевин Пенкин
|«Норн9», «Хуже пса»
|Студия
|Kinema Citrus
Громадная система пещер, известная как Бездна, — единственное не исследованное людьми место. Никто в действительности не знает, насколько она глубока, внутри живут странные и удивительные существа и полно загадочных древних реликвий, неизвестных современному человеку. Много поколений глубины Бездны влекут искателей приключений. Тех, кто достаточно храбр, чтобы войти в её опасные ущелья, называют «расхитителями пещер». В Оосу — городе на границе с Бездной — живёт девочка-сирота по имени Рико, мечтающая стать такой же великой «расхитительницей пещер», как и её умершая мать, а ещё разгадать великую тайну Бездны. В один прекрасный день, исследуя тёмные глубины пещер, она находит маленького мальчика, который в действительности оказывается роботом.