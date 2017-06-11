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«Заядлый игрок» — трейлер

Двенадцатисерийная экранизация манги «Заядлый игрок» (Kakegurui) стартует 1 июля.

Частная академия Хяккао — образовательное учреждение для детей привилегированных особ с довольно нестандартной школьной программой. Главная задача здешнего обучения — поддерживать и укреплять умение «читать» своего оппонента, искусство заключать сделки: ведь если вы являетесь сыновьями и дочерьми сильных мира сего, то на пьедестале вас удерживают отнюдь не энциклопедические знания или спортивные достижения. А что является лучшим способом отточить подобные навыки, как не азартные игры? Победители живут в Академии как короли, проигравших — выжимают досуха. Но лишь с появлением в заведении девушки по имени Юмеко Джабами ученикам предстоит узнать, что такое настоящий азарт.

 
 
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Видео Заядлый игрок (Kakegurui)
 18 февраля«Заядлый игрок» — анонс 14 апреля«Заядлый игрок» — сэйю 2 мая«Заядлый игрок» — больше сэйю
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