 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
«Твоё имя» Макото Синкая осенью выйдет в российский прокат Новые сериалы 29 мая — 4 июня Авторы «Чёрных парусов» расскажут историю царицы Клеопатры на Amazon Съёмки «Топ Гана 2» могут начаться в следующем году Хаяо Миядзаки начнёт делать свой «последний фильм» в октябре
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

E3 2017 — конференция EA и обсуждение в прямом эфире

Дамы и господа, до первой конференции E3 2017 остаются считаные часы. На этот раз начнётся всё с выступления EA — издателя, от которого мы ждём множество анонсов по «Звёздным войнам», а получим полчаса разговоров про спортивные симуляторы.

Тем не менее, что бы ни ждало нас в 22 часа по московскому времени, мы их конференцию обязательно будем смотреть (на Youtube или Twitch) и обсуждать в прямом эфире. Гринберг, Горов, Илюхин и Судаков устроят стрим и приглашают вас включить его параллельно с трансляцией самой EA. И поддерживать нас рублём. И подписываться на Patreon. И, наконец, просто комментировать происходящее вместе с нами.

+ Обсудить
 6 июняE3 2017 — даты проведения и расписание
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 132: Серийный продюсер
 
Кино Топ актёров из порно
 
Кино Эбби Ли хочет проникнуть в «Тёмную башню»
 
Кино Зак Снайдер уступает место Бену Аффлеку и уходит снимать другой фильм
 
Кино «Чужой: Завет» — второй трейлер и трейлер без цензуры
 
Кино Второй расширенный тизер-трейлер фильма «Мстители: Эра Альтрона»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика