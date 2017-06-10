E3 2017 — конференция EA и обсуждение в прямом эфире

Дамы и господа, до первой конференции E3 2017 остаются считаные часы. На этот раз начнётся всё с выступления EA — издателя, от которого мы ждём множество анонсов по «Звёздным войнам», а получим полчаса разговоров про спортивные симуляторы.

Тем не менее, что бы ни ждало нас в 22 часа по московскому времени, мы их конференцию обязательно будем смотреть (на Youtube или Twitch) и обсуждать в прямом эфире. Гринберг, Горов, Илюхин и Судаков устроят стрим и приглашают вас включить его параллельно с трансляцией самой EA. И поддерживать нас рублём. И подписываться на Patreon. И, наконец, просто комментировать происходящее вместе с нами.