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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Рыцари и магия» — ещё больше сэйю

У экранизации ранобэ «Рыцари и магия» (Knight’s & Magic), стартующей 2 июля, объявился полный состав сэйю.

Сэйю
Эрнести «Эру» Эшеваррия Рие Такахащи Мегумин в «Благослови этот чудесный мир!», Эмилия в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
В прошлой жизни — талантливый программист, переродившийся в фэнтезийном мире, меха-отаку, который использует свои обширные знания законов жанра для создания идеального Рыцаря Силуэта.
Адельтрут «Ади» Алтер Аяка Охащи Момока Сонокава в «Клубе военных игр», Узуки Щимамура в «Идолмастер: Девушки-Золушки»
Подруга детства Эру. Испытывает слабость ко всяческой милоте и любит обнимать Эру, как если бы он был плюшевой игрушкой. У неё есть брат-близнец Акидд.
Акидд «Кид» Алтер Щинсуке Сугавара Кей Курамото в «Летающей ведьме»
Друг детства Эру. Научился у него магии, когда они были детьми, и с тех пор его силы, а также боевые навыки здорово выросли. Брат-близнец Ади.
Эдгар Ц. Бланш Ясуаки Такуми Мацуда в «Старшей школе DxD», Акира Могами в «Фууке»
Старший товарищ Эру, и большая шишка в Академии. Его меху зовут Аркнабы, и в мастерстве управления он не уступает настоящим рыцарям.
Дитрих Книтц Казуюки Окицу Серпико в «Берсерке», Рэн Никайдо в «О-беде»
Старший товарищ Эру, достигший выдающегося мастерства в рыцарском деле. Чрезмерно суетлив, из-за чего часто страдает. Не в состоянии доводить дела до приемлемого результата.
Хельви Обери Щизука Ито Харука Морищима в «Амагами», Катори Мато в «Весёлом дайвинге»
Старшая товарищ Эру, обладающая невероятным рыцарским мастерством. Полна решимости побеждать и всегда стремится прорваться в авангард, поближе к бою.
Бэтсон Термонен Нацуми Фудживара Нацуми Хига в «Женском велоклубе старшей школы Минами Камакура», Ацуко Ёщида в «Кейдзо»
Юный дворф, который мечтает стать кузнецом-оружейником для рыцарей. Познакомился с Эру во время учёбы в академии.
Дэвид Хэпкен Ацущи Имаруока Даллас Геноард в «Баккано!», Рудольф вон Строхайм в «Безумных приключениях ДжоДжо»
Старший товарищ Эру. Дворф, который обучается в академии с целью стать кузнецом-оружейником рыцарей. Студенты называют его «шефом» и всецело доверяют ему.
Стефания Серрати Саяка Сенбонги Мумей в «Кабанери железной крепости», Читосе Карасума в «Девчачьем номере»
Единокровная старшая сестра Ади и Кида, президент студенческого совета академии пилотов Лайхала.
Лаури Эшеваррия Масару Икеда Одноимённый герой в «Яттермане», Хуан в «Темнее чёрного: Чёрный контрактор»
Дед Эру, директор академии пилотов Лайхала. Часто бывает ошеломлён амбициями своего внука, которые, по его мнению, находятся за пределами здравого смысла.
Матиас Эшеваррия Хидетака Тендзин Рафаил в «Гаро: Печать пламени»
Отец Эру, инструктор по владению оружием в академии пилотов Лайхала. Обучал своего сына фехтованию с раннего возраста, поддерживая его мечту стать рыцарем.
Селестина Эшеваррия Саяка Охара Милли Эшфорд в «Коде Гиасс», Айрисвиль вон Айнзберн в «Судьбе: Ноль»
Мать Эру, от которой он унаследовал серебряные волосы и внешнюю красоту. Кроткая женщина, которая с добротой и любовью смотрит за ростом Эру.
Цубаса Курата Дайсуке Сакагучи Щинпачи Щимура в «Гинтаме», Леонардо Вотч в «Фронте кровавой блокады»
Предыдущее воплощение Эру. Талантливый программист, погибший в ДТП во время похода по магазинам за модельками мехов.

Авторы
Режиссёр Юске Ямамото «Добро пожаловать в NHK», «Зов горы»
Сценарист Мичико Ёкотэ «Хроники Валькирии», «Белая коробка»
Дизайнер персонажей Кеньичиро Кацура «Для сердца 2», «Романтика Валькирий»
Композитор Масато Кода «Арпеджо воронёной стали», «Благослови этот чудесный мир»
Студия 8-Bit

В один прекрасный день главный герой — огромный фанат жанра «меха» — попадает в автокатастрофу и погибает… но его душа вместе с воспоминаниями о прошлой жизни переносится в параллельный фэнтезийный мир. Теперь его зовут Эрнести Эшеваррия, и он вместе со своими новыми друзьями хочет стать пилотом одного из огромных боевых доспехов — Рыцарей Силуэта.

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Рыцари и магия (Knight's & Magic)
 18 марта«Рыцари и магия» — авторы, сэйю и трейлер 26 мая«Рыцари и магия» — второй трейлер и сэйю
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