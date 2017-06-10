«Рыцари и магия» — ещё больше сэйю

Сэйю

В прошлой жизни — талантливый программист, переродившийся в фэнтезийном мире, меха-отаку, который использует свои обширные знания законов жанра для создания идеального Рыцаря Силуэта.

Адельтрут «Ади» Алтер Аяка Охащи Момока Сонокава в «Клубе военных игр», Узуки Щимамура в «Идолмастер: Девушки-Золушки»

Подруга детства Эру. Испытывает слабость ко всяческой милоте и любит обнимать Эру, как если бы он был плюшевой игрушкой. У неё есть брат-близнец Акидд.

Акидд «Кид» Алтер Щинсуке Сугавара Кей Курамото в «Летающей ведьме»

Друг детства Эру. Научился у него магии, когда они были детьми, и с тех пор его силы, а также боевые навыки здорово выросли. Брат-близнец Ади.

Эдгар Ц. Бланш Ясуаки Такуми Мацуда в «Старшей школе DxD», Акира Могами в «Фууке»

Старший товарищ Эру, и большая шишка в Академии. Его меху зовут Аркнабы, и в мастерстве управления он не уступает настоящим рыцарям.

Дитрих Книтц Казуюки Окицу Серпико в «Берсерке», Рэн Никайдо в «О-беде»

Старший товарищ Эру, достигший выдающегося мастерства в рыцарском деле. Чрезмерно суетлив, из-за чего часто страдает. Не в состоянии доводить дела до приемлемого результата.

Хельви Обери Щизука Ито Харука Морищима в «Амагами», Катори Мато в «Весёлом дайвинге»

Старшая товарищ Эру, обладающая невероятным рыцарским мастерством. Полна решимости побеждать и всегда стремится прорваться в авангард, поближе к бою.

Бэтсон Термонен Нацуми Фудживара Нацуми Хига в «Женском велоклубе старшей школы Минами Камакура», Ацуко Ёщида в «Кейдзо»

Юный дворф, который мечтает стать кузнецом-оружейником для рыцарей. Познакомился с Эру во время учёбы в академии.

Дэвид Хэпкен Ацущи Имаруока Даллас Геноард в «Баккано!», Рудольф вон Строхайм в «Безумных приключениях ДжоДжо»

Старший товарищ Эру. Дворф, который обучается в академии с целью стать кузнецом-оружейником рыцарей. Студенты называют его «шефом» и всецело доверяют ему.

Стефания Серрати Саяка Сенбонги Мумей в «Кабанери железной крепости», Читосе Карасума в «Девчачьем номере»

Единокровная старшая сестра Ади и Кида, президент студенческого совета академии пилотов Лайхала.

Лаури Эшеваррия Масару Икеда Одноимённый герой в «Яттермане», Хуан в «Темнее чёрного: Чёрный контрактор»

Дед Эру, директор академии пилотов Лайхала. Часто бывает ошеломлён амбициями своего внука, которые, по его мнению, находятся за пределами здравого смысла.

Матиас Эшеваррия Хидетака Тендзин Рафаил в «Гаро: Печать пламени»

Отец Эру, инструктор по владению оружием в академии пилотов Лайхала. Обучал своего сына фехтованию с раннего возраста, поддерживая его мечту стать рыцарем.

Селестина Эшеваррия Саяка Охара Милли Эшфорд в «Коде Гиасс», Айрисвиль вон Айнзберн в «Судьбе: Ноль»

Мать Эру, от которой он унаследовал серебряные волосы и внешнюю красоту. Кроткая женщина, которая с добротой и любовью смотрит за ростом Эру.

Цубаса Курата Дайсуке Сакагучи Щинпачи Щимура в «Гинтаме», Леонардо Вотч в «Фронте кровавой блокады»