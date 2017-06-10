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Assassin’s Creed: Origins — дата выхода и другие детали

Опасно доверять важную информацию печатным изданиям: а ну как журнал попадёт не в те руки раньше времени и весь интернет узнает детали вашего блокбастера за пару дней до намеченной презентации E3? Ну, как случилось с новым выпуском Gameinformer, благодаря которому мы узнали геймплейные детали и дату выхода Assassin’s Creed: Origins.

  • Дата выхода Assassin’s Creed: Origins — 27 октября.
  • Предзаказавшие получат доступ к миссии «Секреты первых пирамид».
  • Уже традиционно у игры будет множество разных изданий. И вариант, включающий сезонный пропуск, обойдётся в $ 100.
  • Боевая система полностью переработана, удары перенесены на R1 и R2 (правые верхние кнопки геймпада — как в Souls-играх), накопив шкалу адреналина, можно использовать особо мощный приём, а бои в целом будут сильнее завязаны на хитбоксы.
  • Переработали и интеллект врагов — больше они своей очереди ждать не будут.
  • Кнопку спринта убрали, теперь скорость передвижения контролируется наклоном стика. Управление паркуром тоже изменили.
  • Прокачка стала более ролевой: три пути развития, уровни (с пределом на сороковом), легендарный лут, крафт... С другой стороны, внешний вид героя на параметры влиять не будет.
  • Разработка началась до Assassin’s Creed: Unity.
  • Героев будет два. Один — 30-летний Байек, который станет основателем Братства. О втором персонаже Ubisoft пока не говорит, но все мы знаем, что это будет девушка.
  • Также в Assassin’s Creed: Origins вас ждут большие и малые города, подводные приключения, управление орлом, поездки на верблюдах, охота на крокодилов, блокирование стрел щитом, обыск гробниц и динамичный мир, обитатели коего будут работать, спать и справлять нужду.
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Assassin’s Creed: Origins
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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