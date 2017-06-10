Опасно доверять важную информацию печатным изданиям: а ну как журнал попадёт не в те руки раньше времени и весь интернет узнает детали вашего блокбастера за пару дней до намеченной презентации E3? Ну, как случилось с новым выпуском Gameinformer, благодаря которому мы узнали геймплейные детали и дату выхода Assassin’s Creed: Origins.

Дата выхода Assassin’s Creed: Origins — 27 октября.

Предзаказавшие получат доступ к миссии «Секреты первых пирамид».

Уже традиционно у игры будет множество разных изданий. И вариант, включающий сезонный пропуск, обойдётся в $ 100.

Боевая система полностью переработана, удары перенесены на R1 и R2 (правые верхние кнопки геймпада — как в Souls-играх), накопив шкалу адреналина, можно использовать особо мощный приём, а бои в целом будут сильнее завязаны на хитбоксы.

Переработали и интеллект врагов — больше они своей очереди ждать не будут.

Кнопку спринта убрали, теперь скорость передвижения контролируется наклоном стика. Управление паркуром тоже изменили.

Прокачка стала более ролевой: три пути развития, уровни (с пределом на сороковом), легендарный лут, крафт... С другой стороны, внешний вид героя на параметры влиять не будет.

Разработка началась до Assassin’s Creed: Unity.

Героев будет два. Один — 30-летний Байек, который станет основателем Братства. О втором персонаже Ubisoft пока не говорит, но все мы знаем, что это будет девушка.

Также в Assassin’s Creed: Origins вас ждут большие и малые города, подводные приключения, управление орлом, поездки на верблюдах, охота на крокодилов, блокирование стрел щитом, обыск гробниц и динамичный мир, обитатели коего будут работать, спать и справлять нужду.