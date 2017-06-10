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КИНО
 
Первоисточник: theplaylist.net Прямая ссылка на новость:

Создатель «Охотников за привидениями» пытается найти выход из глубокого тупика

Режиссёр «Охотников за привидениями» и «Охотников за привидениями 2» Айван Райтман, судя по всему, пытается восстановить доброе имя франчайза путём расширения.

По его словам, ликвидаторы последствий выхода фильма режиссёра Пола Фига с невероятно смешными женщинами работают не покладая рук. Сперва они хотят соединить оригиналы с продолжением. Сам Айван считает, что получилось как-то не ловко, что кино 2016 года не учитывало события первых двух частей. Ну а поклонники считают это кретинизмом.

Что до расширения, то Райтман с удивлением констатирует: вся концепция истребления призраков может легко прижиться где угодно в мире, а не только в Нью-Йорке. Было бы очень здорово увидеть полтергейстов из Кореи или Китая (Россия вот может предложить Призрака коммунизма). Обширный человеческий запас сказок и мифов может легко обеспечить необходимый запас историй и страшных существ. Вот представьте себе такое — локальные группы охотников со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Теперь схема кристально ясна.

Китайские призраки и охотники — доступ на рынок и возможность поднять большие деньги. Локальные охотники нужны для того, чтобы набрать новых актёров, которые бы стали главными героями, а гениальные комики из Нью-Йорка могут ограничиться небольшими ролями. Ну вы понимаете, для преемственности. Нельзя же сделать вид, что их не было. Но студии Sony и Райтману, похоже, очень хочется.

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 7 июняДэн Эйкройд всё ещё не может пережить провал «Охотников за привидениями» 28 ноября 2016 годаАйван Райтман обещает много новых «Охотников за привидениями» 14 июля 2016 года«Охотников за привидениями» могут запретить в Китае 13 июля 2016 годаИгра про Охотников за привидениями попыталась выйти незамеченной 2 июля 2016 годаЛокализованный постер фильма «Охотники за привидениями» без охотников за привидениями
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