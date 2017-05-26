«Рыцари и магия» — второй трейлер и сэйю

На официальном сайте стартующей 2 июля экранизации очередного ранобе про попаданцев «Рыцари и магия» (Knight's & Magic) за авторством Хисаго Амазаке-но появился новый трейлер, а также имена троих сэйю, озвучивающих второстепенных персонажей.
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Сэйю
|Эрнести «Эру» Эшеварри
|Риэ Такахащи
|Мегумин в «Благослови этот чудесный мир!», Эмилия в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
|В прошлой жизни — талантливый программист, переродившийся в фэнтезийном мире, меха-отаку, который использует свои обширные знания законов жанра для создания идеального Рыцаря Силуэта.
|Адельтрут «Ади» Алтер
|Аяка Охащи
|Момока Сонокава в «Клубе военных игр», Узуки Щимамура в «Идолмастер: Девушки-Золушки»
|Подруга детства Эру. Испытывает слабость ко всяческой милоте и любит обнимать Эру, как если бы он был плюшевой игрушкой. У неё есть брат-близнец Акидд.
|Акидд Алтер
|Щинсуке Сугавара
|Кей Курамото в «Летающей ведьме»
|Друг детства Эру. Научился у него магии, когда они были детьми, и с тех пор его силы, а также боевые навыки здорово выросли. Брат-близнец Ади.
|Эдгар Ц. Бланш
|Ясуаки Такуми
|Мацуда в «Старшей школе DxD», Акира Могами в «Фууке»
|Старший товарищ Эру, и большая шишка в Академии. Его меху зовут Аркнабы, и в мастерстве управления он не уступает настоящим рыцарям.
|Дитрих Книтц
|Казуюки Окицу
|Серпико в «Берсерке», Рэн Никайдо в «О-беде»
|Старший товарищ Эру, достигший выдающегося мастерства в рыцарском деле. Чрезмерно суетлив, из-за чего часто страдает. Не в состоянии доводить дела до приемлемого результата.
|Хельви Обери
|Щизука Ито
|Харука Морищима в «Амагами», Катори Мато в «Весёлом дайвинге»
|Старшая товарищ Эру, обладающая невероятным рыцарским мастерством. Полна решимости побеждать и всегда стремится прорваться в авангард, поближе к бою.
В один прекрасный день главный герой — огромный фанат жанра «меха» — попадает в автокатастрофу и погибает… но его душа вместе с воспоминаниями о прошлой жизни переносится в параллельный фэнтезийный мир. Теперь его зовут Эрнести Эшеваррия, и он вместе со своими новыми друзьями хочет стать пилотом одного из огромных боевых доспехов — Рыцарей Силуэта.
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Авторы
|Режиссёр
|Юске Ямамото
|«Добро пожаловать в NHK», «Зов горы»
|Сценарист
|Мичико Ёкоте
|«Хроники Валькирии», «Белая коробка»
|Дизайнер персонажей
|Кеньичиро Кацура
|«Для сердца 2», «Романтика Валькирий»
|Композитор
|Масато Кода
|«Арпеджо воронёной стали», «Благослови этот чудесный мир»
|Студия
|8-Bit