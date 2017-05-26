«Рыцари и магия» — второй трейлер и сэйю

На официальном сайте стартующей 2 июля экранизации очередного ранобе про попаданцев «Рыцари и магия» (Knight's & Magic) за авторством Хисаго Амазаке-но появился новый трейлер, а также имена троих сэйю, озвучивающих второстепенных персонажей.

Сэйю Эрнести «Эру» Эшеварри Риэ Такахащи Мегумин в «Благослови этот чудесный мир!», Эмилия в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» В прошлой жизни — талантливый программист, переродившийся в фэнтезийном мире, меха-отаку, который использует свои обширные знания законов жанра для создания идеального Рыцаря Силуэта. Адельтрут «Ади» Алтер Аяка Охащи Момока Сонокава в «Клубе военных игр», Узуки Щимамура в «Идолмастер: Девушки-Золушки» Подруга детства Эру. Испытывает слабость ко всяческой милоте и любит обнимать Эру, как если бы он был плюшевой игрушкой. У неё есть брат-близнец Акидд. Акидд Алтер Щинсуке Сугавара Кей Курамото в «Летающей ведьме» Друг детства Эру. Научился у него магии, когда они были детьми, и с тех пор его силы, а также боевые навыки здорово выросли. Брат-близнец Ади. Эдгар Ц. Бланш Ясуаки Такуми Мацуда в «Старшей школе DxD», Акира Могами в «Фууке» Старший товарищ Эру, и большая шишка в Академии. Его меху зовут Аркнабы, и в мастерстве управления он не уступает настоящим рыцарям. Дитрих Книтц Казуюки Окицу Серпико в «Берсерке», Рэн Никайдо в «О-беде» Старший товарищ Эру, достигший выдающегося мастерства в рыцарском деле. Чрезмерно суетлив, из-за чего часто страдает. Не в состоянии доводить дела до приемлемого результата. Хельви Обери Щизука Ито Харука Морищима в «Амагами», Катори Мато в «Весёлом дайвинге» Старшая товарищ Эру, обладающая невероятным рыцарским мастерством. Полна решимости побеждать и всегда стремится прорваться в авангард, поближе к бою.

В один прекрасный день главный герой — огромный фанат жанра «меха» — попадает в автокатастрофу и погибает… но его душа вместе с воспоминаниями о прошлой жизни переносится в параллельный фэнтезийный мир. Теперь его зовут Эрнести Эшеваррия, и он вместе со своими новыми друзьями хочет стать пилотом одного из огромных боевых доспехов — Рыцарей Силуэта.