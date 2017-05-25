«Достать коротышку» — трейлер

Десятисерийная криминальная комедия «Достать коротышку» от кабельного канала Epix обзавелась полноценным трейлером и датой выхода — премьера сериала состоится 13 августа.

Телевизионный ремейк полнометражного комедийного триллера с тем же названием повествует о Майлзе Дэйли (Крис О’Дауд), работающем на мафию в Неваде. Ради дочери он решает сменить профессию и сделаться кинопродюсером, дабы отмывать деньги, снимая фильмы в Голливуде. Однако вместо того чтобы оставить преступный мир в прошлом, Майлз, сам того не желая, тащит весь груз своих грехов в Лос-Анджелес.

В сериале наряду с О’Даудом снимаются Рэй Романо, Шон Бриджес, Лидия Порто, Меган Стивенсон, Кэролайн Додд, Люси Уолтерс и другие

Сценарий написал Дэви Холмс («Мёртвые до востребования», «Бесстыдники», который вдобавок значится исполнительным продюсером проекта наравне с Алленом Коултером («Клан Сопрано»), снявшим первый эпизод. Ещё три эпизода срежиссировал Адам Аркин («Американцы», «Миллиарды»). Производство курирует студия MGM TV.