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«Достать коротышку» — трейлер

Десятисерийная криминальная комедия «Достать коротышку» от кабельного канала Epix обзавелась полноценным трейлером и датой выхода — премьера сериала состоится 13 августа.

Телевизионный ремейк полнометражного комедийного триллера с тем же названием повествует о Майлзе Дэйли (Крис О’Дауд), работающем на мафию в Неваде. Ради дочери он решает сменить профессию и сделаться кинопродюсером, дабы отмывать деньги, снимая фильмы в Голливуде. Однако вместо того чтобы оставить преступный мир в прошлом, Майлз, сам того не желая, тащит весь груз своих грехов в Лос-Анджелес.

В сериале наряду с О’Даудом снимаются Рэй Романо, Шон Бриджес, Лидия Порто, Меган Стивенсон, Кэролайн Додд, Люси Уолтерс и другие

Сценарий написал Дэви Холмс («Мёртвые до востребования», «Бесстыдники», который вдобавок значится исполнительным продюсером проекта наравне с Алленом Коултером («Клан Сопрано»), снявшим первый эпизод. Ещё три эпизода срежиссировал Адам Аркин («Американцы», «Миллиарды»). Производство курирует студия MGM TV.

 
 
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Видео Достать коротышку
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