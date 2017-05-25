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Первоисточники: www.animenewsnetwork.comwww.moetron.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Смесь S»

Анонсированный в декабре прошлого года телевизионный сериал по ёнкоме Миюки Накаямы «Садистская смесь» (Blend S) обзавёлся датой выхода (октябрь этого года) и студией — А-1 Pictures.

История рассказывает о своеобразном мэйд-кафе, где обслуживающему персоналу предписаны определённые роли (вроде «цундере» или «младшей сестрёнки»), которые они должны отыгрывать, будучи с клиентами. Вот и новой работнице кафе на неполный рабочий день по имени Маика достаётся роль, правда, не совсем обычная: по заданию начальства она должна отыгрывать… суперсадистку! Теперь ей приходится усердно трудиться на работе, попутно достигая вершин в своей новой ипостаси.

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Садистская смесь (Blend S)
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Подкасты
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