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Rime — релизный трейлер

Завтра состоится релиз Rime — той самой игры, что напоминала красочный аналог творений от Team ICO и создавалась в качестве эксклюзива Sony, но потом почему-то потеряла поддержку японцев и превратилась в мультиплатформу. О причинах нам остаётся только гадать, но Sony судя по всему просчиталась: пока Rime удостаивается преимущественно положительных, а то и восторженных отзывов со стороны западных критиков.

Зато теперь к творению Tequila Works смогут приобщиться не только владельцы PS4, но и любители Xbox One с PC-геймерами.

 
 
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