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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Tomorrow Studios и сценарист фильма «Тор: Рагнарёк» возьмутся за «Ковбоя Бибопа»

Продюсерская компания Tomorrow Studios («Побег», «Хорошее поведение») займётся производством англоязычного игрового сериала по известному аниме «Ковбой Бибоп» студии Sunrise. Анимационное приключение, премьера которого состоялась в 1998 году, снискало любовь зрителей и критиков, а в 2001-м разжилось полнометражным продолжением.

События космического вестерна, срежиссированного Синъитиро Ватанабэ по сценарию Кэйко Нобумото, разворачиваются в постапокалиптическом будущем. К 2071 году Земля почти обезлюдела, а её обитатели расселились по остальным планетам Солнечной системы. Аниме повествует о разношёрстной команде так называемых космических ковбоев — охотников за головами, которые путешествует по обитаемому космосу в поисках преступников. Поимкой и передачей властям криминальных элементов экипаж корабля «Бибоп» зарабатывает себе на жизнь.

Сценарной адаптацией займётся Кристофер Йост («Тор: Царство тьмы», «Тор: Рагнарёк»). Исполнительными продюсерами проекта выступают Марти Эдельштейн, Бекки Клементс и Мэттью Вейнберг. Тяготы производственного процесса с Tomorrow Studios разделят продюсерская компания Midnight Radio и авторы оригинала из Sunrise.

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Темы
 
Ковбой Бибоп (Cowboy Bebop)
 
Виталий Чухнов
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+22

Ждем дримкаст
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Подкасты
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