Анонсы с мини-презентации Pokemon Direct

Ну что. Анонсированная за несколько дней специальная презентация Nintendo Direct, посвящённая исключительно «Покемонам», обернулась... не то чтобы пшиком, но явно не тем, чего ждали фанаты.

Потому что да, на Nintendo Switch действительно появится первая игра про покемонов. Только это не улучшенное и дополненное переиздание Pokemon Sun and Moon, которое слухи успели окрестить Pokemon Stars — Nintendo продолжает панически отбиваться от самой идеи выхода полноценной части серии на стационарной системе. Нет, вместо этого на Switch портируют файтинг Pokken Tournament с Wii U. Версия называется Pokken Tournament DX, в неё добавят 5 бойцов, а релиз намечен на 22 сентября.

Однако, новая RPG во франчайзе тоже выйдет. Просто не на Switch, а на 3DS. Pokemon Ultra Sun and Ultra Moon вернёт игроков на локации из прошлой части, но добавит туда новых покемонов и расскажет другую историю. Дата выхода — 17 ноября.

Что до Pokemon GO, то сверхпопулярная мобильная игра не заслужила даже упоминания в этой 8-минутной презентации. Японцы — странные люди.