Сериал Брюса Ли «Воин» отправлен в производство

Находившийся в разработке с позапрошлой весны криминальный боевик Джастина Лина наконец-то получил добро на съёмки — 10-серийный первый сезон сериала «Воин» по рукописям легендарного мастера боевых искусств Брюса Ли у создателей в кармане. В прошлом году проект получил зелёный свет на съёмки пилотного эпизода.

События исторической криминальной экшен-драмы от кабельного канала Cinemax развернутся во второй половине XIX века в разгар кровавых междоусобных мафиозных войн в китайском квартале Сан-Франциско. Молодой мастер боевых искусств Ах Сам совсем недавно прибыл из Китая в Америку, но почти сразу же оказался втянут в непримиримую борьбу криминальных группировок.

Исполнительными продюсерами проекта наряду с Джастином Лином выступают Джонатан Троппер («Банши»), Даниэль Вудроу и Шеннон Ли. Производство курируют Perfect Storm, Tropper Ink Productions и Bruce Lee Entertainment. Съёмки начнутся этой осенью в Кейптауне.