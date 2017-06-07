Анонс Little Nightmares: Secrets of the Maw

Некоторое время назад студия Tarsier намекнула, что их Little Nightmares получит какое-то DLC. Теперь же мы узнали, что планы команды заметно масштабнее: вместо небольшого дополнения мы получим несколько, а вместе они сложатся в единый рассказ, развивающуюся параллельно с основным сюжетом.

Little Nightmares: Secrets of the Maw — история мальчика-беглеца, которому предстоит поочерёдно посетить три доселе невиданных зоны Чрева. Первая часть его приключений выйдет уже в июле, вторая подоспеет в ноябре, ну а кульминацию мы увидим лишь в январе будущего года.

Все три истории можно купить одним сезонным пропуском за $ 10, но если у вас ещё нет оригинальной игры, то полный комплект продают за $ 30.