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Анонс Little Nightmares: Secrets of the Maw

Некоторое время назад студия Tarsier намекнула, что их Little Nightmares получит какое-то DLC. Теперь же мы узнали, что планы команды заметно масштабнее: вместо небольшого дополнения мы получим несколько, а вместе они сложатся в единый рассказ, развивающуюся параллельно с основным сюжетом.

Little Nightmares: Secrets of the Maw — история мальчика-беглеца, которому предстоит поочерёдно посетить три доселе невиданных зоны Чрева. Первая часть его приключений выйдет уже в июле, вторая подоспеет в ноябре, ну а кульминацию мы увидим лишь в январе будущего года.

Все три истории можно купить одним сезонным пропуском за $ 10, но если у вас ещё нет оригинальной игры, то полный комплект продают за $ 30.

Промо-арт игры Little Nightmares: Secrets of the Maw
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Little Nightmares: Secrets of the Maw (PC, PlayStation 4, Xbox One) Little Nightmares (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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