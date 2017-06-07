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КИНО
 
Первоисточник: tass.ru Прямая ссылка на новость:

Минкульт предлагает зафиксировать долю одного фильма в прокате

Министерство по вталкиванию раскалённой кочерги в задницу кинопроката предложило новую инициативу: федеральный закон, согласно которому количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов.

Инициаторы утверждают, что действуют в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, что позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов.

Короче, всё ради удобства граждан!

Предполагается, что законопроект вступит в силу уже в январе 2018 года.

Как уточняет издание «Бюллетень кинопрокатчика», больше 35% сеансов обычно получают голливудские блокбастеры. К примеру, у «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» доля составила 56%, а у «Стражей галактики. Часть 2» — все 61,4%. С другой стороны и «Притяжение» больше не получит 40% (как и «Время первых» с 45,2%).

Но потом, конечно, выяснится, что картинам, снятым на деньги Фонда кино, сделают исключение.

24 Обсудить
 
int3rs3kt
Лучший комментарий
+23

У них срывается план на тупые инициативы, что ли? Откуда такая активность?
Причём одна рука за рынок и прибыльность фильмов, а другая - за регулирование и запреты. Им бы встретиться, посидеть, поговорить...
 5 маяСудебные приключения Фонда кино и борьба за возвращение денег 15 апреляВладимир Мединский хочет увеличить эффективность Фонда кино 20 февраляКак «Салют-7» и «Время первых» не поделили дату выхода
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