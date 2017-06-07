Новые сэйю для фэнтези с турецким колоритом «Империя Альтаир»

Официальный сайт стартующей 7 июля анимационной адаптации манги «Империя Альтаир» (Shoukoku no Altair) представил дополнительный состав сэйю, которые будут работать над сериалом.

Махмуд — молодой паша, направленный на службу в правительство Турецкой Стратократии в неспокойное время: угроза войны нависла над родиной, соседняя агрессивная Империя собирает силы. Правительство Турции расколото на сторонников и противников войны, и Махмуд относится к последним: он готов приложить любые усилия, лишь бы сохранить мир. Юноша всё глубже увязает в политических играх, приобретая по ходу дела как новых союзников, так и врагов. Сможет ли молодой паша достичь своей цели? И что он будет делать, если избежать войны всё же не удастся?