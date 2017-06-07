Новые сэйю для фэнтези с турецким колоритом «Империя Альтаир»

Официальный сайт стартующей 7 июля анимационной адаптации манги «Империя Альтаир» (Shoukoku no Altair) представил дополнительный состав сэйю, которые будут работать над сериалом.
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Сэйю
|Махмуд Тегрил
|Аюму Мурасе
|Хината Щоё в «Волейболе», Манабу Огивара в «Норагами»
|Заганос Зехир
|Макото Фурукава
|Юутаро Киндаичи в «Волейболе», Сайтама в «Ванпанчмене»
|Кирос
|KENN
|Акихито Канбара в «За пределом»», Ватанабе в «Адзине»
|Сулейман
|Кацуюки Конищи
|Озма Ли в «Макроссе Фронтир», Камина в «Гуррен-Лаганне»
|Руи
|Кендзиро Цуда
|Садахару Инуи в «Принце тенниса», Суо Микото в «K»
|Халил Сэхир
|Кеничи Огата
|Тед А. Адамс в «Крови+», Санта в «Гинтаме»
|Леледелик
|Юу Кобаящи
|Нис Холистоун в «Баккано!», Аяме Сарутоби в «Гинтаме»
|Гралат
|Такахиро Сакурай
|Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
|Абирига
|Дзюничи Сувабе
|Арчер в «Судьбе: Ночи схватки», Гробовщик в «Чёрном дворецком»
|Балабан
|Казуя Накаи
|Хиджиката Тощиро в «Гинтаме», Датэ Масамуне в «Сенгоку Басара»
|Баязет
|Коуки Учияма
|Раку Итидзё в «Фальшивой любви», Соул Итер в «Пожирателе душ»
|Аизе
|Аи Каяно
|Щиро в «Нет игры, нет жизни», Даркнесс в «Благослови этот чудесный мир!»
|Орхан
|Нобунага Щимазаки
|Харука Нанасе в «Воле», Щидо Ицука в «Свидании на жзинь»
|Исмаил
|Нобухико Окамото
|Рин Окумура в «Синем Экзорцисте», Икта Солорк в «Небесном Альдерамине»
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Авторы
|Режиссёр
|Казухиро Фурухащи
|«Бродяга Кенщин», «Мобильный доспех Гандам: Единорог»
|Сценарист
|Нобору Такаги
|«Баккано!», «Дюрарара!»
|Дизайнер персонажей
|Тощиюки Канно
|«Гаро: Печать пламени»
|Ассистент режиссёра
|Такащи Игари
|«Врата Штейна»
|Композитор
|Рю Кавасаки
|«Гора Священного Меча: Пир звёздной пыли», «Судьба: Великий Приказ — Первый приказ»
|Студия
|MAPPA
Махмуд — молодой паша, направленный на службу в правительство Турецкой Стратократии в неспокойное время: угроза войны нависла над родиной, соседняя агрессивная Империя собирает силы. Правительство Турции расколото на сторонников и противников войны, и Махмуд относится к последним: он готов приложить любые усилия, лишь бы сохранить мир. Юноша всё глубже увязает в политических играх, приобретая по ходу дела как новых союзников, так и врагов. Сможет ли молодой паша достичь своей цели? И что он будет делать, если избежать войны всё же не удастся?