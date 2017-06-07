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Новые сэйю для фэнтези с турецким колоритом «Империя Альтаир»

Официальный сайт стартующей 7 июля анимационной адаптации манги «Империя Альтаир» (Shoukoku no Altair) представил дополнительный состав сэйю, которые будут работать над сериалом.

Сэйю
Махмуд Тегрил Аюму Мурасе Хината Щоё в «Волейболе», Манабу Огивара в «Норагами»
Заганос Зехир Макото Фурукава Юутаро Киндаичи в «Волейболе», Сайтама в «Ванпанчмене»
Кирос KENN Акихито Канбара в «За пределом»», Ватанабе в «Адзине»
Сулейман Кацуюки Конищи Озма Ли в «Макроссе Фронтир», Камина в «Гуррен-Лаганне»
Руи Кендзиро Цуда Садахару Инуи в «Принце тенниса», Суо Микото в «K»
Халил Сэхир Кеничи Огата Тед А. Адамс в «Крови+», Санта в «Гинтаме»
Леледелик Юу Кобаящи Нис Холистоун в «Баккано!», Аяме Сарутоби в «Гинтаме»
Гралат Такахиро Сакурай Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
Абирига Дзюничи Сувабе Арчер в «Судьбе: Ночи схватки», Гробовщик в «Чёрном дворецком»
Балабан Казуя Накаи Хиджиката Тощиро в «Гинтаме», Датэ Масамуне в «Сенгоку Басара»
Баязет Коуки Учияма Раку Итидзё в «Фальшивой любви», Соул Итер в «Пожирателе душ»
Аизе Аи Каяно Щиро в «Нет игры, нет жизни», Даркнесс в «Благослови этот чудесный мир!»
Орхан Нобунага Щимазаки Харука Нанасе в «Воле», Щидо Ицука в «Свидании на жзинь»
Исмаил Нобухико Окамото Рин Окумура в «Синем Экзорцисте», Икта Солорк в «Небесном Альдерамине»

Авторы
Режиссёр Казухиро Фурухащи «Бродяга Кенщин», «Мобильный доспех Гандам: Единорог»
Сценарист Нобору Такаги «Баккано!», «Дюрарара!»
Дизайнер персонажей Тощиюки Канно «Гаро: Печать пламени»
Ассистент режиссёра Такащи Игари «Врата Штейна»
Композитор Рю Кавасаки «Гора Священного Меча: Пир звёздной пыли», «Судьба: Великий Приказ — Первый приказ»
Студия MAPPA

Махмуд — молодой паша, направленный на службу в правительство Турецкой Стратократии в неспокойное время: угроза войны нависла над родиной, соседняя агрессивная Империя собирает силы. Правительство Турции расколото на сторонников и противников войны, и Махмуд относится к последним: он готов приложить любые усилия, лишь бы сохранить мир. Юноша всё глубже увязает в политических играх, приобретая по ходу дела как новых союзников, так и врагов. Сможет ли молодой паша достичь своей цели? И что он будет делать, если избежать войны всё же не удастся?

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Империя Альтаир (Shōkoku no Altair)
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