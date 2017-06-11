Новости аниме — лучшее за неделю

- Неожиданности, Oculus Rift и «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» — американский миллионер готов проспонсировать создание спин-оффа любимого аниме.
- «Добро пожаловать в бальный зал» — четвёртый трейлер — гимн длинным шеям.
- Новые сэйю для фэнтези с турецким колоритом «Империя Альтаир» — Махмуд, Исмаил и Баязет приходят в аниме.
- Анонс аниме «Моя девушка — по-настоящему развратная девственница» — трудна жизнь ОЯШа: если девушка слишком серьёзно подходит к вопросам секса — это тоже проблема.
- «Нет игры, нет жизни: Ноль» — второй трейлер — ролик одной из самых ожидаемых полнометражек этого лета выглядит предсказуемо многообещающе.
- «Путешествие Кино» — авторы — то ли продолжение, то ли ремейк культового аниме увидит свет этой осенью.
- «Лиричная волшебница Наноха 3: Отражение» — второй трейлер — три главные героини получат злых двойников.
- «Созданное в Бездне» — второй трейлер и сэйю — весёлые приключения чибиков с налётом хоррора стартуют меньше чем через месяц.
- «Звук! Эуфониум: Мелодия, которую я хочу донести» — трейлер — ролик рекапа и анонс двух продолжений.
- «Заядлый игрок» — трейлер — безумные японские школьницы играют в азартные игры.