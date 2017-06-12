Крупные премьеры фильмов 15 июня 2017 года представят третью часть анимационной спортивной комедии «Тачки», научно-фантастическую драму «Орбита 9», комедию «Очень плохие девчонки» и подростковую мелодраму «Весь этот мир». А вот среди малых премьер на этот раз ничего, кроме романтики: сборник короткометражек о любви Rom Com Shorts 2, драма «Он и она» и мелодрама «Я любить тебя буду, можно?».

Большие премьеры 15 июня 2017 года

Тачки 3 Режиссёр Брайан Фи В ролях IMDb 8,5

Открывающие наш обзор премьер фильмов 15 июля 2017 года «Тачки» могут по праву считаться странным франчайзом. Неровным. Ну вы понимаете, как неровная дорога, а главные герои — машины, уничтожившие человечество... Ладно. Забудьте.

Как и многие анимационные фильмы студии Pixar, оригинальные «Тачки» могли обойтись без первого сиквела. Оригинальный мультик был хорошей спортивной историей про чемпиона-забияку, который мотает себе на карбюратор (или на что там наматывают машины?) важный урок. «Тачки 2» стал шпионской комедией, причём даже не про Молнию Маккуина, а про Эвакуатора Дебила. Невероятно странный кульбит авторской мысли.

«Тачки 3» возвращаются к спорту, а сюжет практически повторяет «Рокки 3»: протагонист проигрывает более молодому и навороченному сопернику и с посторонней помощью пытается вернуть титул чемпиона. Первый тизер обещал чуть ли не реалистичную драму, потом трейлеры вернули всё на свои места — мир остался таким же красочным и несерьёзным.

Детвора, понятное дело, побежит на фильм с родителями, и наверняка все уйдут довольными. Для бездетных «Тачки 3» вряд ли станут откровением. Попытайтесь обзавестись потомством к четвёртой части.

Очень плохие девчонки Режиссёр Люси Аньелло В ролях Скарлетт Йоханссон, Кейт Маккиннон, Зои Кравиц, Джилиан Белл, Илана Глейзер, Пол В. Даунс, Эмми Эллиотт

И вновь плевок в лицо от прокатчиков — комедия «Тяжёлая ночка» их стараниями превратилась в «Очень плохих девчонок». Ой, идите уже в жопу. Хотя, конечно, спасибо, что не «Убийственный девичник в Вегасе» (на самом деле, в Майами).

Впрочем, комедия как раз про это: группа подружек собирается на девичник и, увлёкшись бухлом и веществами, случайно убивает стриптизёра. Дальше — комедия преимущественно для взрослых (рейтинг R и всё такое).

Очевидно, кино можно порекомендовать любителям «Мальчишников» — зрителям, которым нравится наблюдать за нетрезвыми мужчинами или женщинами, вспоминая, как они сами случайно убили человека по укурке или подшофе. Ещё важно понимать, что среди пяти главных актрис только одна Скарлетт Йоханссон, и мы бы не рассчитывали, что большую часть безумств будет совершать именно её героиня. А то ведь Marvel заругает.

Серьёзно. Они взяли старую идею «спрячь труп», а от себя добавили бухих девиц. Как-то лениво, братцы.

Орбита 9 Режиссёр Хатем Храиче В ролях Клара Лаго, Алекс Гонсалес, Белен Руэда, Андрес Парра, Кристина Лилли, Джон Алекс Кастильо Критиканство 50% IMDb 6,3

Научно-фантастическая драма «Орбита 9» — дебютная работа испанского режиссёра Хатема Храиче. Исполнительница главной женской роли Клара Лаго ранее сыграла в детективном триллере «Бункер», а исполнитель главной мужской роли Алекс Гонсалес знаком зрителям по суперегройскому боевику «Люди Икс: Первый класс».

Это история о двадцатилетней девушке-астронавте по имени Элена — единственной обитательнице космической станции «Орбита 9», которая достигнет места назначения лишь через девятнадцать лет. Но если судить исключительно по трейлерам, создаётся впечатление, что львиная доля внимания отдана не фантастике, а романтике: запретная любовь между главными персонажами является костяком истории. Хотя, возможно, создатели сумеют заинтриговать зрителей раскрытием основной тайны — в каком именно эксперименте участвует Элена и чем же таким страшным грозит человечеству его срыв.

Весь этот мир Режиссёр Стелла Меги В ролях Ник Робинсон, Тейлор Хиксон, Ана де ла Регуера, Амандла Стенберг, Фаррин Ванхамбек, Аникс Ноки Роус, Питер Бенсон Томаты 46% Metacritic 52% IMDb 6,3

Кинокартина «Весь этот мир», основанная на одноимённом романе Николы Юн, входит в когорту фильмов, рассчитанных на чувствительных подростков преимущественно женского пола. Незатейливая история о сказочной любви, которой по силам совершить практически невозможное и победить любой страх.

Главная героиня — семнадцатилетняя Мэделин, страдающая от особо тяжёлой формы иммунодефицита, который вынуждает её сидеть взаперти и никак не контактировать с внешним миром, иначе ей попросту не выжить. Но любовь к новому соседу — парню по имени Олли — заставляет девушку пойти на смертельный риск и познать всю полноту жизни.

Хотя определённой части аудитории фильм несомненно придётся по вкусу, немало найдётся и прагматично настроенных зрителей. Об этом говорят, к примеру, оценки на «Томатах»: у картины 46% поддержки от критиков и 65% — от аудитории. Впрочем, главной претензией рецензентов остаётся то, что история зациклена на романтике; для фильма в жанре подростковой мелодрамы это вряд ли можно считать недостатком.

Малые премьеры 15 июня 2017 года

Срочно перекрашиваем раздел киноанонсов в розовый цвет — не в честь геральдического покемона «КГ», чьё имя начинается на «Слоу-» и оканчивается на «-пок», а в честь романтики. Ведь не только некоторые крупные, но и абсолютно все малые премьеры фильмов 15 июня 2017 года рассказывают о любви.

Сперва — кучный залп короткометражек. Семь коротких лент этого альманаха приехали из Бельгии, Великобритании, Испании, США, Франции. Бельгийская 14-минутная комедия «Аргентинское танго» является самой титулованной: у неё в активе номинация на «Оскар». И самой старой: номинировалась она в 2008-м, а снята была и того раньше — в 2006 году. Что ж, каких-то 11 лет — и вот она добралась до нашего кинопроката!

Зато все остальные ленты посвежее: 2014, 2015, 2016 годов выпуска. Самая короткая из них — 6-минутное британское «Реальное свидание»; самая длинная — испанская 23-минутная «Как я тебя люблю».

Он и она Режиссёр Николя Бедо В ролях Дориа Тийе, Николя Бедо, Дени Подалидес, Антуан Гуи, Кристиана Милле, Пьер Ардити, Забо Брейтман Критиканство 76% IMDb 7,2

И снова Франция с Бельгией — недаром же Париж считается столицей романтики. Авторы этого фильма не втискивались в короткометражные рамки и сняли двухчасовую драму про мсье и мадам Адельман, в честь которых фильм и назван (Mr & Mme Adelman). Занятный факт: здесь не жена берёт фамилию мужа, а наоборот — потому что супруг-литератор вдохновляется национальностью избранницы.

Впрочем, данная полнометражка тоже в некотором роде сборник коротких историй: она состоит из зарисовок и почти-анекдотов, охватывающих десятилетия совместной жизни и широкий спектр тем (тут и муки творчества, и наркомания, и проблемы в личной жизни).

«Он и она» — режиссёрский дебют Николя Бедо, который вдобавок написал сценарий и сыграл главную мужскую роль. Не факт, что Бедо является дальним потомком Юлия Цезаря, но всё же три дела совместил вполне успешно: критики хвалят ленту за выдержанный ритм повествования, сильные диалоги, хорошую актёрскую игру, глубину и жизненность. Напарницей Бедо и в кадре, и за кадром выступила Дориа Тийе — она второй сценарист и исполнительница главной женской роли, причём для неё это первый опыт в обеих ипостасях (ранее снялась лишь в паре сериалов). Заодно — в отсутствие ощутимой конкуренции — «Он и она» стал малопремьерным лидером недели.

Я любить тебя буду, можно? Режиссёр Мария Ефремова В ролях Анатолий Белый, Андрей Чадов, Ольга Будина, Мария Ефремова, Валентина Муравская Критиканство 20%

Ещё один человек-оркестр притаился в последней малой премьере 15 июня 2017 года — тоже романтической, но уже не иностранной, а российской. Мария Ефремова написала сценарий, спродюсировала и срежиссировала фильм «Я любить тебя буду, можно?», а также сыграла в нём главную женскую роль.

По задумке авторов, все реплики 52-минутной мелодрамы про любовный треугольник являются строками из стихотворений советского поэта Эдуарда Асадова. И в заголовок-де вынесена цитата из него же. Но вот закавыка: автором титульного стихотворения может быть вовсе не Асадов: кто-то приписывает авторство Роберту Рождественскому, кто-то говорит, что Рождественский лишь перевёл стих некоего молдавского поэта, кто-то вообще считает стихотворение народным или анонимным. Детективную интригу усугубляет нехарактерная для Асадова черта: стих обращён к мужчине («Если да, то тебе обещаю, Что ты самым счастливым будешь»). Чтобы избежать такой неоднозначности, можно было бы взять другое — точно асадовское — стихотворение «Я могу тебя очень ждать»: оно похоже по настрою, хотя герой там всё же рассчитывает на ответную верность, а не любит беззаветно и, возможно, безответно.

Впрочем, если учесть, что герой фильма стихотворно признаётся в любви девушке, которую видит впервые в жизни, да ещё не на вечере любителей поэзии, а в баре, накатив пивка, то все эти литературные уточнения становятся бесполезными финтифлюшками. Может, задумка фильма в стихах и нова (хотя «Собака на сене» 1978 года выпуска подсказывает, что нет-с), но реализация сильно отдаёт пошлостью. Недаром Джейн Остин в «Гордости и предубеждении», этом столпе литературы про отношения, выписала такой диалог главных героев: — Тем этот роман и кончился, — поспешно вмешалась Элизабет. — Я думаю, это не единственное увлечение, нашедшее подобный конец. Интересно, кто первый открыл, что поэзия убивает любовь? — Я привык считать поэзию питательной средой для любви, — сказал Дарси. — Да — прочной, здоровой и страстной любви — возможно. То, что уже окрепло, может питаться чем угодно. Но если говорить о лёгкой склонности — я уверена, что после одного хорошего сонета от неё может не остаться и следа.

Герои фильма — наши рядовые современники в рядовых ситуациях. С которыми поток поэзии, перемежающийся паузами и пантомимами, сочетается как-то натужно. Да и в круговороте чувств реалистичнее онеметь, чем заговорить рифмованными строками. Вдобавок видеоряд не имеет ни артхаусной благородной патины, ни голливудского глянца — налицо уровень заурядного российского фильма (если даже не сериала).

Авторы пытаются вывезти свой фильм на плечах Асадова. И тот сам по себе действительно впечатляет: лишившись глаз на Отечественной войне, он стал поэтом и десятилетиями писал искренне и ярко о том, что уже не мог видеть, но мог помнить и чувствовать. Но на чужих заслугах далеко не уедешь, а своих у фильма как-то не заметно.