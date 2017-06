E3 2017: Обсуждение конференций Bethesda и Devolver Digital в прямом эфире

Дамы и господа, грядёт двойной показ! В 7 утра начнётся конференция издательства Bethesda, где нам покажут Wolfenstein 2: The New Colossus, The Evil Within 2 и, быть может, даже анонсируют что-нибудь такое, о чём не стало известно заранее. А сразу после этого нам придётся переключиться на стартующую в 8 часов трансляцию издателя Devolver Digital. Там свежих анонсов не появится точно (это было объявлено заранее), да и крупных релизов в коллекции этого любителя занятной пиксельной индюшатины не заметно, а потому в случае пересечения графиком предпочтение точно уйдёт к Bethesda, но в остальном мы планируем смотреть обе трансляции подряд.

И комментировать, само собой, тоже. На этот раз на нашем стриме точно поприсутствуют лишь Гринберг и Илюхин — остальные товарищи так рано не просыпаются. Но мы всё-таки постараемся разбавить просмотр мероприятия своими бесценными комментариями, так что присоединяйтесь к нам, поддерживайте рублём, подписывайтесь на Patreon и, наконец, просто комментируйте происходящее вместе с нами.