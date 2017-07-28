Анонс аниме про мотогонки «Двое за рулём»

Сайт Otakomu сообщает, что в октябре стартует оригинальный телевизионный сериал «Двое за рулём» (Tsuuka) про девушек и гонки на мотоциклах с коляской, который станет юбилейной работой студии Silver Link. Больше подробностей будет раскрыто в следующем месяце.
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Авторы
|Режиссёр
|Масафуми Тамура
|«Девы-ангелы», эпизоды «Девушки БЕТА»
|Сценарист
|Кацухико Такаяма
|«Дурак, тесты и призванные существа», «Сасами-сан не старается»
|Автор оригинального дизайна персонажей
|Tiv
|«Случаи айдолов», иллюстратор «Мести Масамуне-куна»
|Дизайнер персонажей
|Юки Саваири
|«Месть Масамуне-куна»
|Композитор
|Рё Такахащи
|«Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан», «АККА: Надзорный департамент 13 районов»
|Студия
|Silver Link