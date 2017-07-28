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Первоисточник: otakomu.jp Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме про мотогонки «Двое за рулём»

Сайт Otakomu сообщает, что в октябре стартует оригинальный телевизионный сериал «Двое за рулём» (Tsuuka) про девушек и гонки на мотоциклах с коляской, который станет юбилейной работой студии Silver Link. Больше подробностей будет раскрыто в следующем месяце.

Авторы
Режиссёр Масафуми Тамура «Девы-ангелы», эпизоды «Девушки БЕТА»
Сценарист Кацухико Такаяма «Дурак, тесты и призванные существа», «Сасами-сан не старается»
Автор оригинального дизайна персонажей Tiv «Случаи айдолов», иллюстратор «Мести Масамуне-куна»
Дизайнер персонажей Юки Саваири «Месть Масамуне-куна»
Композитор Рё Такахащи «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан», «АККА: Надзорный департамент 13 районов»
Студия Silver Link
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Двое за рулём (Tsuuka)
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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