Анонс аниме про мотогонки «Двое за рулём»

Сайт Otakomu сообщает, что в октябре стартует оригинальный телевизионный сериал «Двое за рулём» (Tsuuka) про девушек и гонки на мотоциклах с коляской, который станет юбилейной работой студии Silver Link. Больше подробностей будет раскрыто в следующем месяце.