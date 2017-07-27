Кит Дэвид (фильмы «Облачный атлас», «Мистер и миссис Смит», «Плащ», «Флэш») примкнул к актёрскому составу многосерийной супергеройской комедии «Новые воины» (New Warriors) от Marvel и телеканала Freeform.

Ребята из команды начинающих Мстителей — Девушка-белка (Милана Вайнтруб), Мистер Бессмертный (Дерек Телер), Ночной Громила (Джереми Тарди), Спидбол (Кэлам Уорси), Микроб (Мэттью Мой) и Дэбри (Кейт Комер) — живут обычной жизнью, решают свои подростковые проблемы, но иногда приходится и супергеройствовать.

Персонаж Кита Дэвида был придуман специально для сериала и, в отличие от команды главных героев, никакого отношения к комиксам Marvel не имеет. Эрнест Вигман описывается как язвительный госслужащий, чей сложный характер постоянно вступает в противоречие с оптимизмом и энтузиазмом Новых воинов.

Супергеройская тема для актёра не нова. В своё время он озвучивал Соловара в сериале «Флэш», Ника Фьюри в интерактиве The Marvel Experience и Монгула в мультсериале «Юная Лига Справедливости».

Кевин Бигель («Клиника») выступает сценаристом и шоураннером проекта, а также исполнительным продюсером наряду с главой Marvel TV Джефом Лоэбом и Джимом Чори («Сорвиголова»). Производство курируют Marvel Television и ABC Signature.