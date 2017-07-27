Детали мультиплеерного DLC Final Fantasy XV: Comrades и его бета-теста

Издательство *Square Enix** обнародовало детали дополнения Final Fantasy XV: Comrades, призванного добавить в их ролевой блокбастер сетевую кооперативную игру.
- Дата выхода Final Fantasy XV: Comrades пока неизвестна, но уже с 3 по 8 августа будет проведён его бета-тест.
- Для доступа к тестированию нужно купить сезонный пропуск и обладать либо PS+, либо Xbox Live Gold (в зависимости от системы, само собой).
- Полная версия DLC без этих подписок тоже в сеть не выйдет, но проходить её позволят и в одиночку.
- В тестовой версии квесты (все три) придётся брать в небольшом лагере, в то время как полный релиз получит собственный город.
- В DLC найдётся место целым сюжетным линиям.
- Final Fantasy XV: Comrades будет обновляться и пополняться различными шмотками, заданиями и предметами, а геймеры постепенно получат доступ к игре за всех четырёх героев FF15.