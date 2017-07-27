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Детали мультиплеерного DLC Final Fantasy XV: Comrades и его бета-теста

Издательство *Square Enix** обнародовало детали дополнения Final Fantasy XV: Comrades, призванного добавить в их ролевой блокбастер сетевую кооперативную игру.

  • Дата выхода Final Fantasy XV: Comrades пока неизвестна, но уже с 3 по 8 августа будет проведён его бета-тест.
  • Для доступа к тестированию нужно купить сезонный пропуск и обладать либо PS+, либо Xbox Live Gold (в зависимости от системы, само собой).
  • Полная версия DLC без этих подписок тоже в сеть не выйдет, но проходить её позволят и в одиночку.
  • В тестовой версии квесты (все три) придётся брать в небольшом лагере, в то время как полный релиз получит собственный город.
  • В DLC найдётся место целым сюжетным линиям.
  • Final Fantasy XV: Comrades будет обновляться и пополняться различными шмотками, заданиями и предметами, а геймеры постепенно получат доступ к игре за всех четырёх героев FF15.
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Кадры из игры Final Fantasy XV
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Темы
 
Final Fantasy XV (PlayStation 4, Xbox One)
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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