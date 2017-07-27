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Розыгрыш билетов на проход в фан-зону на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет»

Всеяредакция приглашает читателей КГ поучаствовать в розыгрыше билетов на проход в фан-зону на премьере фантастического блокбастера «Валериан и город тысячи планет».

Именно там перед показом фильма будут раздавать автографы режиссёр кинокартины Люк Бессон, а также актриса и модель Саша Лусс. Вдобавок желающие смогут сфотографироваться со звёздами вечера. Места в кинозале не гарантируются.

Мероприятие пройдёт 27 июля в ТРК «Барвиха Luxury Village» (г. Москва) по адресу 8-й километр Рублёво-Успенского шоссе. Обладателям билетов обеспечивается автобусный трансфер от метро (станция уточняется) и обратно. Автобус отправляется в 17:30.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых действия:

  1. Вступить в нашу группу во Вконтакте или подписаться на страницу в Фейсбуке.

  2. Дать ссылку на розыгрыш в какой-нибудь социальной сети (можно в блоге) или перепостить наши записи во Вконтакте или Фейсбуке.

  3. Оставить заявку на КГ, не забыв дать ссылку на то место, где вы рассказали о розыгрыше (то есть на свою запись или перепост).

После этого можно помолиться Генератору Случайных Чисел и ждать новостей о победителях — либо на нашем сайте, либо в своей электронной почте, либо в своей соцсети.

В нашем полном распоряжении — 40 мест, поэтому мы разыграем 10 двойных и 20 одиночных билетов.

Просим не забывать о наших правилах: те нехорошие люди, которые подадут заявку и потом либо откажутся от своего билета после объявления победителей, либо просто не придут на мероприятие, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей. Так что если вы на сто процентов не уверены в наличии свободного времени в назначенный час — лучше не подавайте заявку. Единственным оправданием неявке может стать всеобщий зомби-апокалипсис — да и то очень слабеньким, неубедительным оправданием.

Итоги мы подведём завтра днём. Следите за новостями и на всякий случай проверяйте свою почту.

Поехали!
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Розыгрыши Валериан и город тысячи планет
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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