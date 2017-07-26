 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Мэтт Гроунинг работает над мультсериалом о пьющей принцессе Новости аниме — лучшее за неделю Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия» Авторы «Шерлока» займутся многосерийным «Дракулой»
3
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1

Вы только посмотрите на это чудо: «Ложка дёгтя» от Гринберга, написанная всего через четыре месяца после предыдущей! Это ли не умопомрачительная скорость? И ведь вы можете сделать так, чтобы статьи рубрики начали выходить ещё чаще, — достаточно поддержать меня на «Патреон»-странице. Ну да закончим с предисловием — пора переходить к теме выпуска.

Horizon: Zero Dawn — классная игра. Не будь я тормозом и напиши соответствующую рецензию — быть бы ей «нехуёвой», не меньше. Но это одна из тех классных игр, что идеально подходят для данной рубрики: большой, качественный AAA-блокбастер с кучей разнообразных маленьких недостатков. Спасибо вам, Sony, за игру, которую было очень интересно проходить, а теперь будет не менее увлекательно костерить!

Horizon: Zero Dawn «повезло» выйти почти одновременно с другой замечательной, но полной проблем «песочницей» — The Legend of Zelda: Breath of the Wild. И при их сравнении становится очевиден первый недостаток Horizon: Zero Dawn, который я хочу обсудить, — скалолазание. Какого чёрта Элой может карабкаться исключительно по специально подкрашенным уступам и заблаговременно вбитым кольям? Ну кто так делает, а? Хотя нет, глупый вопрос: так делает множество игр. В некоторых из них это даже работает — ну, более-менее. Но знаете, в каких? В линейных, блин! Кто бы мог подумать: механики, заточенные под чёткое следование уготованному дизайнерами курсу, не подходят для игр, призванных давать геймерам свободу перемещения и исследования. Стоит Элой прилипнуть к очередной стене, как Horizon: Zero Dawn начинает смахивать на аналог Uncharted — причём не четвёртой части, где скалолазание стало куда более свободным, а первых трёх.

Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1

Единственное, чего игра этим добивается, — желание сказать: «Fuck the Police» и идти против команд дизайнеров при каждом удобном случае. Что вы говорите, офицер? Как я попал в квестовую точку, не проходя через лаз, созданный специально для таких, как я? Следуя законам, сэр! Законам физики — они в этой игре, представьте себе, есть! И прыгать Элой умеет не хуже некоторых козлов — вот я и проскакал, куда хотел!

Такое, само собой, срабатывает далеко не всегда, но удовольствия приносит куда больше, чем «Зажми „Вперёд“, чтобы Элой всползла, куда ей уготовано». А это ведь не мелочь: перемещение по открытому миру — один из центральных элементов «песочниц», и горе той игре, где оно не доставляет удовольствия. Хорошо хоть, подобный «платформинг» — относительно небольшой элемент Horizon: Zero Dawn. Бегается тут вполне нормально, да и ездится, пожалуй, тоже — хотя делать возможность повсеместного призыва роботизированной Плотвы одной из самых дорогих прокачиваемых способностей, пожалуй, не стоило. Равно как и ограничивать набор седлаемых железяк... ну да право прокатиться на тираннозавре или гигантской птичке-громовержце наверняка отложили до сиквела.

Но если подумать, скалолазание — не единственный элемент, выдающий в сотрудниках компании Guerrilla Games опытных авторов именно линейных игр. Все вдохновение и талант левелдизайнеров ушли на локации, созданные специально для сюжетных (и некоторых второстепенных) миссий — уровней игры, по сути. Но вот с исследованием мира всё далеко не так однозначно: нет здесь ощущения, что за каждым поворотом может скрываться что-то прекрасное и неожиданное, нет желания свернуть с квестовой тропы вон к тому болоту в надежде наткнуться на секрет или историю — это вам не Skyrim, не The Witcher 3 и не Breath of the Wild. Если вы не выполняете квест, то вы охотитесь. Если вы не охотитесь, то вы выполняете квест.

Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1

Есть тут, конечно, и обязательный для опенворлдов сбор X чего-нибудь, но реализован он как-то тупо. Вместо того чтобы награждать игрока за каждую найденную реликвию или металлический цветок, ну или хотя бы за какое-то их количество, авторы поделили артефакты на отдельные наборы. И хрен ты соберёшь хоть один такой набор по ходу спокойного исследования мира — тут требуется сознательная охота за этими ништяками, заниматься которой будут лишь задроты-стопроцентщики. Остальным просьба не беспокоиться, увы.

При этом даже задротам не придётся искать древности самостоятельно — перед нами ведь игра с вышками. Стильными живыми вышками, путь на каждую из которых превращён в небольшой оригинальный уровень, но сути это не меняет: их посещение отмечает на карте изрядную часть потенциально интересных мест, добивая и без того полудохлый дух исследования.

Хотя нет, есть здесь один собирательный квест, который стоит выполнить, — только вот создан он чудовищными троллями. Игра такая: «Смотри, ух и крутая же древняя броня у меня есть! И всего за две топливные ячейки она может стать твоей!» Ячейки, правда, на карте не отображаются, но так ведь даже интереснее — игрок обыскивает мир, ближе к середине прохождения достаёт требуемое, приходит в секретную подземную лабораторию, открывает дверь... и тут игра молвит: «Ой, я сказала „две“? Прости, все эти ваши людские цифры после нулей и единиц для меня на одно лицо. Пять, я имела в виду пять. Кто ж отдаёт такую читерскую броню за две ячейки — да я бы её за десять могла продать Петру из третьего шалаша! Пять — это только для тебя!» Ну или что-то в таком духе — возможно, то разговаривали голоса у меня в голове, но сути это не меняет: квест, требующий два предмета, после выполнения отказывается дать приз и тупо увеличивает счётчик. А чтобы посыпать соль на рану, ячейки держатся в локациях с сюжетными миссиями — в том числе с предпоследней. Потому что идите на... в изгнание, вот почему.

Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1

При этом само удержание брони до кульминации игры — разумный ход, ведь баланс она рушит не хуже ракетницы RYNO из серии Ratchet & Clank. Но подачу квеста это не извиняет. А дополнительно ухудшает ситуацию то, что новые виды одежды в игре перестают появляться уже к середине, когда Элой попадает в Меридиан. Это делает футуристическую броню из прошлых лет ещё более желанной (не ждите, кстати, красивый новый костюм — вместо этого Элой прокачивает блёстками свой базовый наряд), но нет, не судьба. Если первая половина игры наполнена открытиями и прокачкой, то во второй вам остаётся либо разбираться с квестами, либо охотиться на зверьё ради прокачки сумок... ох, да. ТОЧНО.

Знаете, я не швея, так что мои размышления стоит принимать с изрядной долей скепсиса, однако есть у меня смелая теория, которая гласит: «Шить сумки из сырого мяса — плохая идея». Даже не знаю, что навело меня на эту мысль. Может быть, то, что сырое мясо имеет свойство вонять и разлагаться? Да не, вряд ли. Наверное, я просто предвзят, да и авторы Horizon всё сделали правильно: из мяса у Элой выходят худшие сумки, в то время как шкуры и кости — материалы для производства мешков повместительнее.

Кстати, раз уж мы об этом заговорили: я знаю, что подобная структура встречается во множестве «выживаторов» и что это следует принимать как игровую условность, но какого ж лешего в большинстве тушек рыб, птиц и зверей нет ни кожи, ни костей — одно мясо? Я, если честно, даже с геймплейной точки зрения подобный рандом не понимаю: разве ж весело убивать десяток кабанов ради одной кости, которая отказывается выпадать из чувства противоречия? Особенно когда все остальные ошмётки медленно, но верно забивают конечный инвентарь...

Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1

Конечный, сука, инвентарь. Почему, а? Где в этой идее смысл? Ну, не вообще (хотя я так и так не фанат подобных ограничений), но конкретно в Horizon: Zero Dawn? Позвольте объяснить. У всего оружия в игре есть ограничения на число переносимых снарядов, так? Ну, чтобы усложнять бои и заставлять бережно относиться к амуниции, так? Лолнет. Колчаны и прочие сумки в игре ограничены, да. Но в то время как стрел Элой может носить всего несколько десятков, деревяшки и наконечники для их создания в невидимую сумку героини влезают ТЫСЯЧАМИ.

И это ещё что. Знаете, что смешнее всего? Создание снарядов происходит практически мгновенно и не накладывает на Элой ограничений. Она может делать стрелы хоть на бегу, хоть на прыгу, хоть развлекаясь на единороге с сэмпаем из Ривии — ей даже время замедлят, чтобы наверняка. Вот и выходит, что ограничения оружейных сумок (и по совместительству их прокачка) практически бессмысленны, а ограничения основного инвентаря недостаточно строги, чтобы влиять на геймплей. Но ты всё равно в них утыкаешься, собирая всевозможный мусор на продажу и для обмена, а в итоге во второй половине игры то и дело приходится сидеть в инвентаре и пытаться угадать, понадобится ли тебе тот или иной осколок роботизированного динозавра для получения какой-нибудь забытой в магазине пушки. Охренеть как увлекательно, слов нет.

Не будем уходить далеко из меню игры и перекинемся на раздел прокачки — не думали же вы, что почти ролевую Horizon оставят без этого обязательного даже для клонов тетриса RPG-элемента? Тут всё просто: среди пунктов прокачки есть откровенно филлерные. Их мало, но как минимум один из них настолько очевиден, что его наличие вызывает лёгкую оторопь: зачем, позвольте поинтересоваться, Элой нужен навык стрельбы с верёвок? Да в игре по пальцам можно пересчитать ситуации, когда она сколь-нибудь долго сидит хоть на каком-то тросе, а уж тем более на тактически выгодном тросе! А ещё здесь есть целая ветка (если не две), посвящённая ускорению сбора растений и останков, но всё это, как я уже упомянул, и так-то в инвентарь не лезет!

Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1

Дальше. Помните, говоря о создании оружия, я упомянул замедление? Ну так эта способность Элой — зверь немного дурной. Он готов пахать хоть вечно при выборе оружия, при создании снарядов, даже при прыжках (при наличии правильной способности), но вот если включить его по команде — будьте добры укладываться в строгие рамки. Я понимаю, о чём думали авторы: выбор оружия не должен мешать, так что игру стоит замедлить, а вот давать вечное слоу-мо при стрельбе — верный способ угробить баланс. Разумно — особенно если забыть о том, что Элой умеет стрелять в прыжке, так что вечное замедление у неё всё-таки есть, достаточно безостановочно скакать, словно нажравшийся энергетиков Тигра из «Винни-Пуха». Но даже без этого идея спотыкается по ходу реализации.

Видите ли, кто-то додумался объединить в игре замедление времени и зум. Приблизить прицел без слоу-мо здесь просто-напросто нельзя. В итоге ограничения по времени распространяются и на такую естественную часть шутеров, как точное прицеливание. Но даже это ещё не всё. Почему-то зум с замедлением можно включать только при полностью заполненной шкале. Нельзя потратить секунду, украшая череп нерадивого часового пирсингом из трёх стрел, отключить прицел, повернуться и повторить операцию для его стоящей на другом углу лагеря подруги: зум уже не будет работать, пока заполненная на 90% шкала не добежит до 100%. Это бессмысленное ограничение не добавляет какого-то адекватного челленджа, но вот менее удобной игру делает явно.

И на этом проблемы с зумом не останавливаются! Камеру, кажется, тоже не оповестили, что склонные к стелсу игроки любят пострелять по далеко стоящим целям из кустов, поэтому на попытки прицелиться она реагирует из рук вон плохо. Оператор рьяно подскакивает поближе к Элой и обрушивается мордой в те самые кусты, которые окружают героиню. Окей, не буду врать: ситуация не настолько плачевна, и в действительности растения перекрывают изображение только в том случае, если Элой приходится стрелять вверх, но вышестоящие или банально летающие враги в мире Horizon: Zero Dawn не редкость, так что столкнуться с дебилом-оператором вам придётся не раз и не два.

Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1

И наконец, последняя крупная чисто геймплейная проблема, о которой я хочу поговорить, — колесо вооружения, вмещающее всего четыре вида. Авторов можно понять: почти у каждого «ствола» есть 2–3 типа стрельбы, так что в итоге на колесо навешивается до 12 слотов — больше оно бы и не потянуло. Но из-за этого ты теряешь доступ к куче видов оружия, а интересные, но слишком ситуативные девайсы практически не вылезают из мешка, ибо вместо экспериментов с тактикой игрок начинает постоянно использовать то, что уже под рукой. В компании Insomniac Games проблему решили бы банальным добавлением второго колеса, но даже это не единственный вариант. Также никто не мешал создавать подборку не из видов оружия, а из конкретных атак, чтобы игрок мог взять от рогатки только огненные патроны, например. А ещё можно было не мешать всё в одну кучу и отделить переключение типов патронов от видов оружия. Способов хватало, в общем, но раньше сиквела ими явно не воспользуются, увы.

Что ещё... Иногда у Элой начинаются проблемы с контекстно-зависимыми командами. Она может стоять перед выключателем и не замечать его, пока не повернётся жопой, например. А уж критический удар по лежачим противникам и вовсе появляется, когда сам захочет, а не когда враг рухнет.

Ещё иногда кажется, что ставшие дружелюбными роботы возвращаются в агрессивное состояние от любого чиха. «Ах, ты меня задел, наверняка ты враждебный!» Серьёзно? Разработчики, родные мои: в игре полно оружия, бьющего по радиусу, а роботы достаточно умны, чтобы двигаться почти непредсказуемо, — само собой, они будут то и дело попадать под раздачу, особенно если мы говорим о какой-нибудь крупной животине! Есть же давно опробованные варианты: агрить «друзей» после нескольких атак или снятия Х жизней. Впрочем, я не пытался изучать поведение роботов достаточно детально, чтобы точно понимать, как и когда они становятся враждебными, так что перейдём к другой интересной теме, находящейся на стыке между геймплеем и сюжетом.

...Хотя нет, не так. На сегодня мы просто остановимся. А к сюжетным и околосюжетным недостаткам перейдём во второй части статьи, которая появится на свет через несколько дней... Ну или можете подписаться на мой «Патреон» и стать одним из тех, кто получает доступ ко всему тексту разом за несколько дней до его публикации на «КГ».

Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1
3 Обсудить
Темы
 
Ложка дёгтя Horizon: Zero Dawn (PlayStation 4)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
The Game Awards 2015: список победителей и комментарии к трансляции
 
Номинанты церемонии The Game Awards 2015
 
Трейлер и кадры с E3-2015 игры Horizon: Zero Dawn

Тоже интересно

 
Кино Русалочка Убивашка
 
Аниме Лучшее аниме осени 2014 года. Итоги
 
Кино Второй трейлер фильма «Омерзительная восьмёрка»
 
18 минут геймплея игры No Man's Sky
 
Характеристики Project Scorpio — нового Xbox One
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила» (видеоверсия). Выпуск 110
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика