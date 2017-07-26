Шаолинь против городской реновации

Студия Sony зовёт режиссёра Рика Фамуииву на экранизацию комикса «Сын Шаолиня» (Son of Shaolin).

В продюсерах числится сам Дуэйн Джонсон и его партнёры по компании Seven Bucks Productions.

Графический роман Джея Лонгино и Канаан Уайт совмещает в себе эпическое кунг-фу, мифологию Шаолиня и группу подростков, которая живёт в районе, где власти пытаются провести облагораживание (ну, реновацию). Главный герой — талантливый уличный художник, пытающийся свети концы с концами, он же — последний представитель своего легендарного рода и должен победить неуязвимого убийцу.

Фамуиива известен тем, что полгода работал над «Флэшем», но потом ушёл из-за «творческих разногласий», видимо, осознал, что ему достался белый Флэш. До этого он снял криминальную драму «Наркотик» и моментально влюбил в себя кинокритиков.