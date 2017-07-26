 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 170: Безумие по имени Мауэр Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us «Кредо убийцы» станет анимационным сериалом Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия» У «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов появилось описание
2
КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Шаолинь против городской реновации

Студия Sony зовёт режиссёра Рика Фамуииву на экранизацию комикса «Сын Шаолиня» (Son of Shaolin).

В продюсерах числится сам Дуэйн Джонсон и его партнёры по компании Seven Bucks Productions.

Графический роман Джея Лонгино и Канаан Уайт совмещает в себе эпическое кунг-фу, мифологию Шаолиня и группу подростков, которая живёт в районе, где власти пытаются провести облагораживание (ну, реновацию). Главный герой — талантливый уличный художник, пытающийся свети концы с концами, он же — последний представитель своего легендарного рода и должен победить неуязвимого убийцу.

Фамуиива известен тем, что полгода работал над «Флэшем», но потом ушёл из-за «творческих разногласий», видимо, осознал, что ему достался белый Флэш. До этого он снял криминальную драму «Наркотик» и моментально влюбил в себя кинокритиков.

2 Обсудить
 1 ноября 2016 годаЭкранизация комикса «Флэш» осталась без режиссёра 3 июня 2016 годаФлэш быстро нашёл нового режиссёра 25 февраля 2015 годаЭто не наркотик! Это «супернаркотик»!
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Экранизация комикса «Флэш» осталась без режиссёра
 
Флэш быстро нашёл нового режиссёра
 
Кирси Клемонс — потенциальная подружка киношного Флэша Айрис Уэст

Тоже интересно

 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 84
 
Игры Трейлер игры Death Stranding Хидео Кодзимы
 
«Человек из стали II» в руках безумного режиссёра?
 
«Джон Уик 2» — ролик о создании
 
Трейлер фильма «Павильон смеха»
 
«Мумия» — третий трейлер и ролик о Джекиле
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика