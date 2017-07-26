«Лига справедливости» и невидимые усы Супермена

«Лига справедливости» запомнится вам усами Генри Кавилла, которые сейчас удаляют цифровым путём. Можно до одурения спорить о том, как студия Warner Bros. обходится со своей расширенной киновселенной, но давайте придём к консенсусу: фигня с усами — это очень смешно.

Продолжают множиться откровения источников про нынешнее состояние производства — мол, на пересъёмки под руководством режиссёра Джосса Уидона ушло очень много денег и времени. Хотя тут же источники уверяют, что никто не трогал масштабные сцены от предыдущего постановщика Зака Снайдера, — дескать, они годятся, да и переделывать их точно не хватит никакого времени.

Поэтому Уидон руководит только сценами с групповой активностью, где главные герои преимущественно общаются друг с другом. И если Бен Аффлек, Галь Гадот и Рэй Фишер не были отвлечены другими проектами, то с Кавиллом и Эзрой Миллером возникли серьёзные проблемы. Первого пришлось снимать с «Миссии невыполнимой 6», а второго — с «Фантастических тварей 2». И если сказочка тоже от Warner Bros., то шпионский экшен уже от Paramount Pictures. Вредные люди из студии-конкурента разрешили актёру отлучиться, но сбривать усы категорически запретили, так что их придётся убрать на постпродакшене.

И мы ведём репортаж из самого центра усатого кризиса, потому что режиссёр «Миссии» Кристофер Маккуорри озвучил причину своего бесчеловечного требования:

Через год вы узнаете, что использовать накладные усы можно было в одном случае — при помощи степлера.

Падкий на такие вещи интернет уже сделал ролик про Супермена с усами.

Также нет ответа на вопрос «А кто официально будет указан режиссёром фильма?» Точно никто не знает, но предполагают, что Снайдер сохранит свой статус, а Уидона упомянут в списках сценаристов или где-нибудь ещё. В любом случае ему хорошо заплатят за пару месяцев ада. Что вам ещё надо?

И поздравляем с новой забавой: раньше публика собиралась играть в «Угадай режиссёра по сцене», а теперь вдобавок будет «Распознай затёртые усы».

У нас всё!