 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости игр — лучшее за неделю Star Wars Battlefront II — трейлер сюжетной кампании Electronic Arts закрыло студию Visceral Games Публика против лутбоксов Рецензия и отзывы на игру Senran Kagura: Peach Beach Splash
59
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Лига справедливости» и невидимые усы Супермена

«Лига справедливости» запомнится вам усами Генри Кавилла, которые сейчас удаляют цифровым путём. Можно до одурения спорить о том, как студия Warner Bros. обходится со своей расширенной киновселенной, но давайте придём к консенсусу: фигня с усами — это очень смешно.

Продолжают множиться откровения источников про нынешнее состояние производства — мол, на пересъёмки под руководством режиссёра Джосса Уидона ушло очень много денег и времени. Хотя тут же источники уверяют, что никто не трогал масштабные сцены от предыдущего постановщика Зака Снайдера, — дескать, они годятся, да и переделывать их точно не хватит никакого времени.

Поэтому Уидон руководит только сценами с групповой активностью, где главные герои преимущественно общаются друг с другом. И если Бен Аффлек, Галь Гадот и Рэй Фишер не были отвлечены другими проектами, то с Кавиллом и Эзрой Миллером возникли серьёзные проблемы. Первого пришлось снимать с «Миссии невыполнимой 6», а второго — с «Фантастических тварей 2». И если сказочка тоже от Warner Bros., то шпионский экшен уже от Paramount Pictures. Вредные люди из студии-конкурента разрешили актёру отлучиться, но сбривать усы категорически запретили, так что их придётся убрать на постпродакшене.

И мы ведём репортаж из самого центра усатого кризиса, потому что режиссёр «Миссии» Кристофер Маккуорри озвучил причину своего бесчеловечного требования:

Через год вы узнаете, что использовать накладные усы можно было в одном случае — при помощи степлера.

Падкий на такие вещи интернет уже сделал ролик про Супермена с усами.

Также нет ответа на вопрос «А кто официально будет указан режиссёром фильма?» Точно никто не знает, но предполагают, что Снайдер сохранит свой статус, а Уидона упомянут в списках сценаристов или где-нибудь ещё. В любом случае ему хорошо заплатят за пару месяцев ада. Что вам ещё надо?

И поздравляем с новой забавой: раньше публика собиралась играть в «Угадай режиссёра по сцене», а теперь вдобавок будет «Распознай затёртые усы».

У нас всё!

59 Обсудить
Темы
 
Лига справедливости
 
Щёчка Лейлы
Лучший комментарий
+85
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Лига справедливости» — постер
 
Кадр из фильма «Лига справедливости» и порноусы Супермена
 
Киновселенная DC будет киновселенной с душой и сердцем

Тоже интересно

 
«Тачки 3» — тизер
 
Подкаст на колёсах. Выпуск 37: «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Кадры из фильма «На пятьдесят оттенков темнее»
 
Мутные кадры: «Новости Первого ордена» и «Новости на колёсах»
 
Фанаты ошибались насчёт «Изгоя-один» и «Отряда самоубийц»
 
Крис Террио написал новый сценарий для «Бэтмена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика