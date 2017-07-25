Нил Бломкамп приступает к постановке следующего студийного фильма

Режиссёр Нил Бломкамп готов снимать свой следующий фильм для студии 20th Century Fox — экранизацию фантастического романа The Gone World. Ознакомиться с первоисточником пока нельзя, его выпустят только в начале следующего года.

Сейчас The Gone World описывают, как «процедурал с путешествиями во времени», этакая помесь «Начала» и «Настоящего детектива».

Главная героиня повествования — специальный агент Шеннон Мосс, которая расследует убийство семьи «морского котика» и в процессе узнаёт, что военно-морской спецназовец исчез вместе с космическом кораблём в другом измерении под названием «Глубокое Время». Сама Мосс отправляется в будущее, чтобы раскрыть все накопившиеся загадки , где узнаёт, что человечество неизбежно движется к глобальной катастрофе.

Нил уже получил роман в свои руки и приступил к адаптации. Видимо, он не держит зла на студию Fox, где ему не дали поставить «Чужого 5».

Последнее большое кино Бломкампа — «Робот по имени Чаппи» — вышло в 2015 году. Самое время для ребута карьеры.