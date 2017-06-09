Режиссёр Нил Бломкамп до сих пор не понимает, что происходит

Режиссёр Нил Бломкамп вернулся в центр внимания из-за скорого выхода серии короткометражных фильмов. Также он заявил пару банальных вещей: «Чужой 5» точно мёртв, а спин-офф «Района № 9» ещё нет.

Самое интересное — Нил до сих пор не может осознать, как и почему он так быстро скатился:

«Чаппи» до сих пор невероятно больной вопрос. Фильм был максимально близок к тому, каким я себе его представлял в своей черепушке. До выхода меня не покидало чувство, что получилось выложиться на максимум, отдать себя полностью процессу и донести до зрителя самое главное. И до сих пор мне неприятно, что ничего не получилось. Кино не сработало, но я всё равно люблю «Чаппи». Не знаю, что ещё добавить, не получилось найти со зрителями общий язык.

Короче говоря, зрители оказались чересчур тупыми для режиссёрского гения. Но вот «Элизиум» Нил точно считает говном (крайне неудачным фильмом). Но хоть где-то Бломкамп сошёлся во мнениях с аудиторией.

«Элизиум: Рай не на Земле» стоил $ 115 млн и собрал $ 286,1 млн. «Робот по имени Чаппи» обошёлся в $ 49 млн и заработал $ 102 млн. «Район № 9» был самым дешёвым — $ 30 млн и принёс $ 210,8 млн. Вывод: Нилу противопоказаны большие бюджеты.