«Бонд 25» выйдет в ноябре 2019 года

Продюсеры Майкл Дж. Уилсон, Барбара Брокколи, EON Productions и глава Metro-Goldwyn-Mayer Inc. Гари Барбер объявили, что агент 007 вернётся в кинотеатры с 25 эпизодом бондианы 8 ноября 2019 года, разумеется, в Великобритании премьера состоится раньше.

Сценарий напишут Нил Пёрвис и Роберт Уэйд — авторы сюжетов всех последних фильмов серии: «Казино Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты „Скайфолл“» и «007: Спектр».

Другая дополнительная информация, включая имя режиссёра, исполнителей главных ролей и нового дистрибьютора для мирового проката будет предоставлена позже. Раз у них уже есть точная дата выхода, то можно смело предположить, что полный комплект из перечисленного уже в их распоряжении. Пока не было никаких официальных подтверждений возвращения Дэниела Крэйга к образу Джеймса Бонда. Напомним, сразу после окончания «Спектра» Крэйг наделала много шума, когда заявил, что суицид предпочтительнее съёмок в 25-й серии (потом инцидент списали на усталость).

Последняя часть вышла в 2015 году и собрала $ 880,7 млн. Ну четыре года достаточный срок, чтобы соскучиться по последнему киношному шовинисту с огромным эго.