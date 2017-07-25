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Первоисточник: www.denofgeek.com Прямая ссылка на новость:

«Ван Хельсинг» — трейлер второго сезона с «Комик-Кона»

Продлённый в октябре на второй сезон сериал «Ван Хельсинг» обзавёлся полноценным трейлером — правда, пока без даты выхода. Предполагается, что продолжение стартует этой осенью.

Главная героиня фантастического боевика — Ванесса Хельсинг, потомок знаменитого Абрахама Ван Хельсинга. Воскреснув через три года после гибели, она обнаруживает, что мир захвачен вампирами. Однако Ванесса обладает особой силой, губительной для кровососов. Героиня, как водится, единственная надежда человечества на выживание в неравной битве с кровопийцами.

В 13-серийном втором сезоне «Ван Хельсинга» снимаются Келли Овертон, Кристофер Хейердал, Джонатан Скарф, Треззо Махоро и Винсент Гэйл. В марте к актёрскому составу проекта присоединилась Мисси Перегрим («Копы-новобранцы»).

Шоураннером и главным сценаристом сериала значится Нил Лабут («Замкнутый круг»). Производственный процесс курирует студия Nomadic Pictures («Фарго», «Ад на колёсах»). Съёмки продолжения стартовали весной в Ванкувере и продолжаются до сих пор.

В ожидании объявления даты выхода предлагаем посмотреть трейлер второго сезона сериала «Ван Хельсинг», показанный на «Комик-Коне» в Сан-Диего.

 
 
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