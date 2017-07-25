Анонс аниме про воспитание королевских особ «Негодные Принцы: Аниме Караван»

На проходившем в воскресенье ивенте, посвящённом мобильной игре Dame x Prince, было объявлено, что зимой следующего года она заполучит телевизионную аниме-экранизацию под названием «Негодные Принцы: Аниме Караван» (Dame x Prince Anime Caravan). Причём у проекта уже есть авторский состав и команда сэйю.
Dame x Prince – это игра, ориентированная на женскую аудиторию, где игрок управляет принцессой небольшого государства, которой необходимо «вырастить» одного из ни на что не годных принцев. В аниме будет собственный сюжет, отличный от истории игры.
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Авторы
|Режиссёр
|Макото Хощино
|«Песня для принца 2»
|Сценарист
|Нарио Кобаящи
|«Песня для принца 4»
|Дизайнер персонажей
|Рурико Ватанабе
|аниматор «Песня для принца 4»
|Студия
|Flad
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Сэйю
|Нарек
|Каито Ищикава
|Дзиро Хитоёщи в «Бетонной революции», Генос в «Ванпанчмене»
|Первый принц Мильдонии. Нарцисс и идиот.
|Вино
|Юичиро Умехара
|Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W»
|Знатный дворянин Мильдонии. Бабник.
|Лузе
|Сома Сайто
|Тацуми в «Убийца Акаме», Макото Микаса в «Фууке»
|Кронпринц Серенфарена. Любимец народа, который и сам всех любит.
|Меа
|Рёхей Кимура
|Юууго Хачикен в «Серебрянной ложке», Каминага в «Игре Джокера»
|Второй принц Серенфарена. Замкнутый отаку, который всех ненавидит.
|Тео
|Томоаки Маэно
|Дэким в «Смертельном параде», Диас во «Фрактале»
|Рыцарь королевства Инако, а также фермер. Друг детства главной героини Ани.
|Лиотт
|Щуноске Такеучи
|Шизука Ура в «Днях», Продюсер в «Идолмастере: Девушках-Золушках»
|Рыцарь Мильдонии. Эталон рыцарства, ценящий честь превыше всего.
|Хром
|Эйдзи Такемото
|Болс в «Убийце Акаме», Такехито Кумагаи в «Шарлотте»
|Премьер-министр Серенфарена. Умён и глубоко религиозен.
|Гуримару
|Аяка Сайто
|Чиё Михана в «Адзуманге», Мегуми Хасегава в «Мёде и Клевере»
|Животное-покровитель страны Инако. Вообще-то он грифон, который использует любовь в качестве энергии, но когда её не хватает, предстаёт в облике круглого котообразного существа.