Анонс аниме про воспитание королевских особ «Негодные Принцы: Аниме Караван»

На проходившем в воскресенье ивенте, посвящённом мобильной игре Dame x Prince, было объявлено, что зимой следующего года она заполучит телевизионную аниме-экранизацию под названием «Негодные Принцы: Аниме Караван» (Dame x Prince Anime Caravan). Причём у проекта уже есть авторский состав и команда сэйю.

Dame x Prince – это игра, ориентированная на женскую аудиторию, где игрок управляет принцессой небольшого государства, которой необходимо «вырастить» одного из ни на что не годных принцев. В аниме будет собственный сюжет, отличный от истории игры.