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Ноль кадров в секунду. Выпуск 170: Безумие по имени Мауэр Создатель Mass Effect Кейси Хадсон возвращается в BioWare «Кредо убийцы» станет анимационным сериалом Новое аниме лета 2017 года Ложка дёгтя: «Ведьмак»
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме про воспитание королевских особ «Негодные Принцы: Аниме Караван»

На проходившем в воскресенье ивенте, посвящённом мобильной игре Dame x Prince, было объявлено, что зимой следующего года она заполучит телевизионную аниме-экранизацию под названием «Негодные Принцы: Аниме Караван» (Dame x Prince Anime Caravan). Причём у проекта уже есть авторский состав и команда сэйю.

Dame x Prince – это игра, ориентированная на женскую аудиторию, где игрок управляет принцессой небольшого государства, которой необходимо «вырастить» одного из ни на что не годных принцев. В аниме будет собственный сюжет, отличный от истории игры.

Авторы
Режиссёр Макото Хощино «Песня для принца 2»
Сценарист Нарио Кобаящи «Песня для принца 4»
Дизайнер персонажей Рурико Ватанабе аниматор «Песня для принца 4»
Студия Flad

Сэйю
Нарек Каито Ищикава Дзиро Хитоёщи в «Бетонной революции», Генос в «Ванпанчмене»
Первый принц Мильдонии. Нарцисс и идиот.
Вино Юичиро Умехара Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W»
Знатный дворянин Мильдонии. Бабник.
Лузе Сома Сайто Тацуми в «Убийца Акаме», Макото Микаса в «Фууке»
Кронпринц Серенфарена. Любимец народа, который и сам всех любит.
Меа Рёхей Кимура Юууго Хачикен в «Серебрянной ложке», Каминага в «Игре Джокера»
Второй принц Серенфарена. Замкнутый отаку, который всех ненавидит.
Тео Томоаки Маэно Дэким в «Смертельном параде», Диас во «Фрактале»
Рыцарь королевства Инако, а также фермер. Друг детства главной героини Ани.
Лиотт Щуноске Такеучи Шизука Ура в «Днях», Продюсер в «Идолмастере: Девушках-Золушках»
Рыцарь Мильдонии. Эталон рыцарства, ценящий честь превыше всего.
Хром Эйдзи Такемото Болс в «Убийце Акаме», Такехито Кумагаи в «Шарлотте»
Премьер-министр Серенфарена. Умён и глубоко религиозен.
Гуримару Аяка Сайто Чиё Михана в «Адзуманге», Мегуми Хасегава в «Мёде и Клевере»
Животное-покровитель страны Инако. Вообще-то он грифон, который использует любовь в качестве энергии, но когда её не хватает, предстаёт в облике круглого котообразного существа.
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Негодные Принцы: Аниме Караван (Dame x Prince Anime Caravan)
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