Том Уэллинг («Тайны Смолвиля»), шесть лет назад повесивший на гвоздь трусы Супермена, возвращается на малые экраны: актёр присоединился к третьему сезону дьявольского процедурала «Люцифер». Похоже, у горячего повелителя преисподней появился достойный конкурент в борьбе за женские сердца.

Процедурал повествует о властелине ада, со скуки перебравшемся в Лос-Анджелес и в порыве необъяснимого приступа альтруизма решившем помогать органам правопорядка. Том Уэллинг сыграет противоположность шкодливого дьявола — опытного лейтенанта полиции Маркуса Пирса, замкнутого, уважаемого и умеющего мыслить стратегически. Их сходство с Люцифером Морнингстаром (Том Эллис) ограничивается внешней привлекательностью, поэтому когда Пирс начинает сближаться с детективом Декер (Лорен Джерман), тёмная сущность Люцифера покажет себя во всей красе.

Производственным процессом руководит студия Warner Bros. Television совместно с Jerry Bruckheimer Television. Премьера третьего сезона состоится 2 октября.

А пока смотрим, как Люцифер уходит в отрыв. И остальные не отстают.