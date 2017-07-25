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Авторы Dying Light отмечают успех игры новыми дополнениями

Вы ещё играете в Dying Light? А то ведь многие, как выясняется, играют. Создатели этого зомби-экшена из студии Techland объявили, что в него до сих пор заходят 500 тысяч человек в неделю — лишь на пару сотен тысяч меньше, чем было на пике в 2015 году.

В честь этого разработчики решили не забрасывать своё популярное детище и объявили, что в ближайшие 12 месяцев оно получит 10 свежих дополнений, содержащих новых врагов, новые испытания, новые тайны и так далее. Если быть более точными, то даже 11: одно DLC, названное нулевым, выйдет уже совсем скоро. И, что ещё важнее, все новые дополнения к Dying Light будут абсолютно бесплатны.

Неплохой такой способ отпраздновать успех.

 
 
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Видео Dying Light (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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