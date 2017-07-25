Кабельный канал Syfy опубликовал трейлер четвёртого сезона сериала «12 обезьян» — заключительная часть истории обещает быть самой напряжённой и зрелищной. В этом на авторов проекта Терри Маталаса и Трэвиса Фикетта можно положиться, так как им удалось создать большую редкость — сериал, который совершенствуется от сезона к сезону.

В основе фантастического триллера — одноимённая кинокартина Терри Гиллиама 1995 года. Почти все ключевые события происходят в постапокалиптическом будущем, когда человечество почти вымерло от неизвестного вируса, а его остатки борются за выживание. Арестант Джеймс Коул (Аарон Стэнфорд) при помощи машины времени отправляется в прошлое с заданием уничтожить вирус. Вместе с доктором Кассандрой Райли (Аманда Шулл), союзниками и бывшими врагами Коул вступает в битву с могущественной «Армией двенадцати обезьян», чтобы спасти мир.

Наряду с Шулл и Стэнфордом в четвёртом сезоне «12 обезьян» к своим ролям вернутся Барбара Зукова, Эмили Хэмпшир, Тодд Стэшвик, Алисен Даун и другие.