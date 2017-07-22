Веб-сериал «Конмэн» переезжает на Syfy

Самоироничный проект звёзд «Светлячка» Алана Тьюдика и Натана Филлиона «Конмэн» (Con Man) выходит с сетевых просторов на малые экраны.

Сериал рассказывает об актёрах культового, но преждевременно закрытого космоэпика под названием «Спектрум» (любые совпадения имён и событий с реальными не случайны), один из которых стал кинозвездой, другому же остаётся лишь купаться в лучах былой славы, разъезжая вместе с бывшими коллегами по различным конвенциям типа «Комик-Кона».

В «Конмэне» помимо бесчисленного количества звёзд той или иной величины засветились члены команды «Светлячка» Джина Торрес, Саммер Глау и Адам Болдуин, создатель «Робоцыпа» Сет Грин, гик-икона Фелиция Дэй, легенда Marvel Стэн Ли, режиссёр «Стражей галактики» Джеймс Ганн, и, разумеется, Босс Джосс Уидон.

За два года «Конмэн» оброс двумя сезонами (первый транслировался на Vimeo, второй — на потоковом сервисе Comic-Con HQ), собственным комиксом и даже мобильной игрой. Нынче же кабельный канал Syfy заполучил его в свои руки, и осенью оба сезона сериала будут показаны на ТВ. Продюсер проекта Пи-Джей Хаарсма надеется, что в случае успеха у зрителей они смогут рассчитывать на продолжение. Возможно, даже не на одно.