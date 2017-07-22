 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Годзилла: Планета кайдзю» — тизер Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия» «Академию» Айзека Азимова превратят в сериал Facebook займётся производством сериалов «Звёздный путь: Дискавери» получил дату выхода
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Веб-сериал «Конмэн» переезжает на Syfy

Самоироничный проект звёзд «Светлячка» Алана Тьюдика и Натана Филлиона «Конмэн» (Con Man) выходит с сетевых просторов на малые экраны.

Сериал рассказывает об актёрах культового, но преждевременно закрытого космоэпика под названием «Спектрум» (любые совпадения имён и событий с реальными не случайны), один из которых стал кинозвездой, другому же остаётся лишь купаться в лучах былой славы, разъезжая вместе с бывшими коллегами по различным конвенциям типа «Комик-Кона».

В «Конмэне» помимо бесчисленного количества звёзд той или иной величины засветились члены команды «Светлячка» Джина Торрес, Саммер Глау и Адам Болдуин, создатель «Робоцыпа» Сет Грин, гик-икона Фелиция Дэй, легенда Marvel Стэн Ли, режиссёр «Стражей галактики» Джеймс Ганн, и, разумеется, Босс Джосс Уидон.

За два года «Конмэн» оброс двумя сезонами (первый транслировался на Vimeo, второй — на потоковом сервисе Comic-Con HQ), собственным комиксом и даже мобильной игрой. Нынче же кабельный канал Syfy заполучил его в свои руки, и осенью оба сезона сериала будут показаны на ТВ. Продюсер проекта Пи-Джей Хаарсма надеется, что в случае успеха у зрителей они смогут рассчитывать на продолжение. Возможно, даже не на одно.

4 Обсудить
Темы
 
Конмэн
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новости и перевод роликов сериала «Конмэн»
 
Сериал от актёров «Светлячка» про актёров «Светлячка»
 
Тизер и успехи сериала «Конмэн» от актёров «Светлячка» (с субтитрами)

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 198. Это не тот хер, который вы ищете
 
Кино Трейлер фильма «Джейсон Борн»
 
Кино Всеяредакция на «панели» Comic Con Russia 2015
 
Игры Red Dead Redemption 2 — трейлер
 
10 лет «Доктору Хаусу»
 
Кино Кадры из фильма «Могучие рейнджеры»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика