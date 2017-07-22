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Первоисточники: screenrant.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Новый спин-офф «Звёздных врат»: анонс и тизер

В качестве подарка фанатам на двадцатую годовщину телесериала «Звёздные врата: SG-1» компания MGM анонсировала новый спин-офф знаменитого франчайза — «Звёздные врата: Истоки» (Stargate Origins).

Проект обратится ко времени обнаружения Звёздных врат в 1928 году на плато Гиза в Египте. Центральным персонажем истории станет молодая учёная Кэтрин Лэнгфорд, которая попытается раскрыть тайну загадочного устройства и спасти Землю от невообразимой тьмы.

Сериал по сценарию Марка Ильведсона и Джастина Майкла Терри срежиссирует Мерседес Брайс Морган. Десятисерийный сезон появится на цифровой платформе Stargate Command, специально созданной для размещения эксклюзивного контента по вселенной «Звёздных врат».

А вот и тизер:

 
 
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Звёздные врата: Истоки
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