Новый спин-офф «Звёздных врат»: анонс и тизер

В качестве подарка фанатам на двадцатую годовщину телесериала «Звёздные врата: SG-1» компания MGM анонсировала новый спин-офф знаменитого франчайза — «Звёздные врата: Истоки» (Stargate Origins).

Проект обратится ко времени обнаружения Звёздных врат в 1928 году на плато Гиза в Египте. Центральным персонажем истории станет молодая учёная Кэтрин Лэнгфорд, которая попытается раскрыть тайну загадочного устройства и спасти Землю от невообразимой тьмы.

Сериал по сценарию Марка Ильведсона и Джастина Майкла Терри срежиссирует Мерседес Брайс Морган. Десятисерийный сезон появится на цифровой платформе Stargate Command, специально созданной для размещения эксклюзивного контента по вселенной «Звёздных врат».

А вот и тизер: