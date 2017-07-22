У нового «Спауна» наконец-то появился спонсор

Создатель комикса «Спаун» Тодд Макфарлейн наконец-то нашёл производственную компанию для перезапуска серии в кино. В истории франчайза уже есть одно фиаско — экранизация 1997 года: тогда фильм с бюджетом в $ 40 млн смог собрать только $ 87,8 млн. Со временем «Спаун» стал культовым (в извращённом смысле), но никакой студии в Голливуде не хотелось давать Макфарлейну денег.

До этого момента. В игру вступил Джейсон Блум со своей студией Blumhouse, специализирующийся на ужастиках с небольшим бюджетом («Сплит», «Прочь»). Похоже, новому «Спауну» в этот раз не дадут и сорока миллионов, скорее всего, дело ограничится двадцаткой.

Макфарлейн напишет сценарий и лично срежиссирует художественную картину.

Главный герой повествования — работающий на ЦРУ киллер Эл Симмонс, который после смерти попадает в ад, потому что всего-то пару раз убил невиновных людей. В аду оказывается жарковато даже для Симмонса, он договаривается с местной злой сущностью по имени Малебоджия обменять свою душонку на шанс вернуться к семье. Впрочем, сделка проходит не совсем гладко: протагонист возвращается на Землю, но в образе демонического существа.