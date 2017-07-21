Почему «Тёмная башня» оказалась такой короткой

С экранизацией «Тёмной башни» опять случилась фигня. Недавно выяснилось, что хронометраж фильма составил небольшие 95 минут. С одной стороны потенциальные зрители должны радоваться, что мучения не продлятся долго, но недовольные всё равно подняли бучу.

Сперва выступил Стивен Кинг, заявив, что в фильме просто нет ничего лишнего, да и первая книга была относительно компактной — около двухсот страниц.

На погашение проблемы также бросили и режиссёра картины Николая Арселя:

Поклонники переживают из-за хронометража, потому что ошибочно считают, что мы запихнём в один фильм абсолютно всё. Ничего подобного. Мы сняли идеальную первую часть — представление мира и центральных персонажей. Мы же не экранизируем все романы одним фильмом. Такова первая причина. Есть ещё одна — сценарий был чётким и конкретным. Когда я взялся за постановку именно это сразу понравилось — понятность сценария. Исключительно умный подход, когда не пытаешься сразу покрыть все темы, а начинаешь с азов. Если зрителям приглянутся наши персонажи и мир, то мы приступим к расширению.

В каком-то смысле действительно здравый подход. Особенно, если сразу не уверен, что сиквелы непременно последуют. Если «Тёмная башня» окажется легко доступной лентой, то, пожалуй, аудитория только выиграет.