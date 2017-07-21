 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Call of Duty: WWII — слитый трейлер зомби-режима Army of The Dead FLCL 2 и FLCL 3 — трейлер Facebook займётся производством сериалов Ложка дёгтя: «Ведьмак» Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва»
КИНО
 
Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:

Почему «Тёмная башня» оказалась такой короткой

С экранизацией «Тёмной башни» опять случилась фигня. Недавно выяснилось, что хронометраж фильма составил небольшие 95 минут. С одной стороны потенциальные зрители должны радоваться, что мучения не продлятся долго, но недовольные всё равно подняли бучу.

Сперва выступил Стивен Кинг, заявив, что в фильме просто нет ничего лишнего, да и первая книга была относительно компактной — около двухсот страниц.

На погашение проблемы также бросили и режиссёра картины Николая Арселя:

Поклонники переживают из-за хронометража, потому что ошибочно считают, что мы запихнём в один фильм абсолютно всё. Ничего подобного. Мы сняли идеальную первую часть — представление мира и центральных персонажей. Мы же не экранизируем все романы одним фильмом. Такова первая причина. Есть ещё одна — сценарий был чётким и конкретным. Когда я взялся за постановку именно это сразу понравилось — понятность сценария. Исключительно умный подход, когда не пытаешься сразу покрыть все темы, а начинаешь с азов. Если зрителям приглянутся наши персонажи и мир, то мы приступим к расширению.

В каком-то смысле действительно здравый подход. Особенно, если сразу не уверен, что сиквелы непременно последуют. Если «Тёмная башня» окажется легко доступной лентой, то, пожалуй, аудитория только выиграет.

+ Обсудить
Темы
 
Тёмная башня
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Тёмная башня» — трейлер
 
«Тёмная башня»: официальные подтверждения Идриса Эльбы и Мэттью Макконахи
 
Чайльд-Эльба дошёл до Тёмной башни

Тоже интересно

 
Студия Warner Bros. активно разрабатывает фильм «Человек из стали 2»
 
Сериалы Трейлер сериала «24 часа: Наследие»
 
Анонс трейлера фильма «Звёздные войны: Изгой»
 
Рецензия на фильм «Чем дальше в лес...»
 
Игры E3-2015: Конференция EA — отчёт и подкаст
 
Аниме Лучшее аниме весны 2016 года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика