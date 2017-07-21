MTV планирует ребут «Волчонка»

Шестой и последний сезон мистической драмы «Волчонок» от MTV ещё даже не начался, а телеканал уже строит планы по перезапуску.

Сериал, довольно условно основанный на одноимённой молодёжной комедии 1985 года с Майклом Джей Фоксом, рассказывает о подростке, жизнь которого резко меняется после укуса оборотня.

По окончании сезона MTV вместе с шоураннером проекта Джеффом Дэвисом планирует мягкий перезапуск в виде сериала-антологии с совершенно новыми героями и сюжетом. Ну и, разумеется, куда же без пары-тройки полюбившихся персонажей.

Кроме того, в разработке в данный момент также находится спин-офф «Волчонка» в форме подкаста.