 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ноль кадров в секунду. Выпуск 170: Безумие по имени Мауэр У «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов появилось описание «Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер HBO возвращается к «Хранителям» Алана Мура «Звёздный путь: Дискавери» получил дату выхода
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

MTV планирует ребут «Волчонка»

Шестой и последний сезон мистической драмы «Волчонок» от MTV ещё даже не начался, а телеканал уже строит планы по перезапуску.

Сериал, довольно условно основанный на одноимённой молодёжной комедии 1985 года с Майклом Джей Фоксом, рассказывает о подростке, жизнь которого резко меняется после укуса оборотня.

По окончании сезона MTV вместе с шоураннером проекта Джеффом Дэвисом планирует мягкий перезапуск в виде сериала-антологии с совершенно новыми героями и сюжетом. Ну и, разумеется, куда же без пары-тройки полюбившихся персонажей.

Кроме того, в разработке в данный момент также находится спин-офф «Волчонка» в форме подкаста.

+ Обсудить
Темы
 
Волчонок
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новый Супермен для The CW
 
«Пикник на обочине» обзавёлся Гутой
 
MTV взялся за «Войну миров»

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 119: Порнозапросы
 
Трейлер десятого сезона сериала «Секретные материалы»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Конг: Остров черепа»
 
Кино Рецензия на фильм «Ярость»
 
Кино Подкаст на колёсах. «Доктор Стрэндж»
 
Кино Цель Рaramount: «Звёзды — моя цель»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика