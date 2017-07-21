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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Создатель сериала «Легион» готовит фильм про «Доктора Дума»

Шоураннер сериала «Легион» Ной Хоули сдетанировал небольшую бомбу, объявив на Комик-Коне, что он разрабатывает кино для студии Fox: первое слово в названии «Доктор», второе — «Дум».

Про картину практически ничего не известно, кроме того, что Хоули также претендует на режиссуру (он лично снимал несколько эпизодов «Легиона» и «Фарго»).

Персонажа в 1962 году создали Джек Кирби и Стэн Ли, Виктор фон Дум — диктатор Латверии и частый враг Фантастической четвёрки. Лицо Дума пострадало во время эксперимента и за это он винит Рида Ричардса и носит свою фирменную железную маску. Главная сила антагониста — его интеллект, хотя он сведущ в магии и носит силовую броню, отсюда берутся физическая мощь и выносливость.

Дума уже отвратительно сыграли два актёра — Джулиан Макмэхон и Тоби Кеббелл, но вряд ли это была их вина.

А вот интересно, будет ли кино про Дума считаться за фильм по «Фантастическую четвёрку»? Тогда Fox не придётся возвращать права Marvel.

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