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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Чёрный клевер» — сэйю и тизер

Выходящий в осеннем сезоне эпический сёнен с нарутовскими амбициями «Чёрный клевер» (Black Clover) заполучил первый тизер, а также двух исполнителей главных ролей: Асту озвучит некий Гакуто Кадзивара, которого вы, конечно же, помните как одноклассника Мегуми в «Эроманга-сенсее» (серьёзно, это его единственная роль), а Юно сыграет куда более опытный Нобунага Щимадзаки (Харуто Цукищиро в 18if, Харука Нанасе в «Воле»).

Авторы
Режиссёр Тацуя Ёщихара «Муроми-сан в волнах», «Яттермэн ночи»
Сценарист Казуюки Фудеясу «О-бед»
Дизайнер персонажей Ицуко Такеда «Уровень И»
Дизайнер второстепенных персонажей Кумико Токунага «Королевство»
Композитор Минако Сэки «Королевство»
Студия Pierrot

Аста — простой паренёк, который мечтает стать величайшим магом королевства. Однако есть небольшая проблемка: он в принципе не может использовать магию. Но когда такие мелочи останавливали героев сёненов? В руки Асты попадает невероятно редкий «Гримуар пятилистного клевера», который наделяет его силой... антимагии!

 
 
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Видео Чёрный клевер (Black Clover)
 18 декабря 2016 годаАнонс аниме «Чёрный клевер» 3 июня«Чёрный клевер» — авторы
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