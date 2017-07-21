«Чёрный клевер» — сэйю и тизер

Выходящий в осеннем сезоне эпический сёнен с нарутовскими амбициями «Чёрный клевер» (Black Clover) заполучил первый тизер, а также двух исполнителей главных ролей: Асту озвучит некий Гакуто Кадзивара, которого вы, конечно же, помните как одноклассника Мегуми в «Эроманга-сенсее» (серьёзно, это его единственная роль), а Юно сыграет куда более опытный Нобунага Щимадзаки (Харуто Цукищиро в 18if, Харука Нанасе в «Воле»).

Аста — простой паренёк, который мечтает стать величайшим магом королевства. Однако есть небольшая проблемка: он в принципе не может использовать магию. Но когда такие мелочи останавливали героев сёненов? В руки Асты попадает невероятно редкий «Гримуар пятилистного клевера», который наделяет его силой... антимагии!