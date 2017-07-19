Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 238: Чесать на брудершафт

-
- 2
- 1162
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1539 из $2000
Ближайшая цель: Полностью отказываемся от рекламы в подкасте. Все целиПоддержать
Содержание
|00:00:17 —
|Новая цель на «Патреоне»
|00:04:50 —
|Студия Arclight Films поддержит Сарика Андреасяна
|00:08:50 —
|«Чудо-женщина» обошла в прокате «Дэдпула»
|00:11:07 —
|Джонни Депп мог сыграть роль Джона Траволты в «Без лица»
|00:13:23 —
|Квентин Тарантино возможно готовит фильм про Чарльза Мэнсона
|00:15:36 —
|Generic-режиссёр «Отряда самоубийц 2»
|00:18:15 —
|Акива Голдсман спродюсирует «Радугу шесть» и срежиссирует «Авенджелину»
|00:21:08 —
|Ремейка «Лица со шрамом» лишился постановщика
|00:22:21 —
|Экранизация «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» ударит по китайскому прокату
|00:24:40 —
|Новый «Хеллбой» мог быть продолжением старого
|00:25:55 —
|Блейк Лайвли тоже станет экшен-героиней
|00:26:28 —
|Трейлеры: «Наёмник», «Тёмные времена»
|00:28:01 —
|Книжная серия Р. Л. Стайна «Улица Страха» отправится на экраны
|00:30:33 —
|Трейлер фильма «Стоянка»
|00:32:42 —
|Тизер «Складки времени»
|00:33:43 —
|«Район № 10» останется верен «африканским темам»
|00:35:07 —
|«Первому игроку приготовиться» — первый кадр
|00:35:55 —
|D23 Expo 2017
|00:45:12 —
|Второй трейлер «Бегущего по лезвию 2049»
|00:46:19 —
|Сольного фильма про Халка не будет
|00:48:40 —
|Ролик о создании «Звёздных войн: Последних джедаев»
|00:49:20 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:09:49 —
|«Тупые шутки»
|01:13:20 —
|«Планета обезьян: Война» (обсуждение со спойлерами)
|01:24:04 —
|«Тур де Фармация» (обсуждение со спойлерами)
|01:29:59 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
Скачивание